Con un golazo de Julián Álvarez, un rato de Messi y el histórico debut de Mastantuono, la Selección festejó en Santiago.

Mientras Vidal -reemplazado en el entretiempo- buscaba pelearse con De Paul, sus compañeros no encontraban la manera de hacerle cosquillas a Dibu Martínez. Salida limpia desde el fondo para un aprobadísimo Leo Balerdi, primer pase limpio del Tucu Palacios, y luego muchos jovencitos para moverse, rotar, tocar y atacar el espacio, con Julián como referencia. Partido más que interesante de Thiago, Giuliano y el pibe Paz. El resultado del primer tiempo no expresó el baile que le dio Argentina a Chile .

El segundo tiempo cambió de plano el partido. Sin Vidal, Chile se despertó y empezó a vender cara la derrota. Se adelantó en el campo, empezó a generar situaciones y hacer revolcar a Dibu Martínez. Hasta que el capitán Messi, después de los primeros 30’ complejos en los que Cepeda fue una pesadilla, agarró un poco las riendas del partido, aunque no fue tan perfecto como el PT. Chile, mientras se daban los primeros minutos de Mastantuono, apretó sobre el final, merodeó el empate. pero apareció Dibu para desactivar la heroica de Chile, que se fue entre murmullos y el canto de los argentinos, que saborearon el triunfo con el “que no salta no va al Mundial”.