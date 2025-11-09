CON LA BAJA DEL RIESGO PAÍS, MÁS EMPRESAS BUSCAN FINANCIARSE EN EL EXTERIOR Y EMITEN DEUDA EN DÓLARES

El ánimo inversor mejoró notablemente después de las elecciones y se tradujo en fuertes subas de bonos y acciones argentinas. Al mismo tiempo, las expectativas de un cambio de régimen para el dólar o una devaluación se diluyeron, ya que el Gobierno ratificó en varias oportunidades que el esquema de bandas de flotación continuará.

Con el escenario actual, varias compañías salieron al mercado de capitales a ofrecer obligaciones negociables en dólares, tanto en el mercado del exterior como en el local. Son bonos de deuda de las empresas, que ofrecen una tasa de interés fija.

Los casos más importantes fueron Tecpetrol e YPF, con emisiones internacionales por US$750 y US$500 millones, respectivamente, con tasas de entre 7% y 8% anual. A ellas se suman otras compañías que ya colocaron (Mercado Pago, Arcor y Banco Comafi, entre otras) o planean hacerlo. Tampoco se descarta que algunas provincias, prueben suerte en el mercado.

Fuentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijeron a TN que a partir de la semana que viene planean evaluar las chances de hacer una emisión internacional para renovar vencimientos .

YPF emitió deuda por US$500 millones en los últimos días. (Foto: NA)

“La agenda de colocaciones continuará activa, con anuncios de Mirgor, que prepara un bono en dólares a 12 meses, y Pampa Energía, que planea emitir un bono internacional con vencimiento en 2037″, apuntó Melina Di Napoli, analista de productos Wealth Management en Balanz.

El fuerte recorte del riesgo país, que se redujo a la mitad desde el triunfo oficial en las elecciones legislativas y hoy opera apenas por encima de los 600 puntos, fue fundamental para la apertura de la ventana de financiamiento en el mercado a tasas más bajas.

“El riesgo país representa la prima de tasa que la Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro estadounidense para financiarse, por lo que su reducción mejora significativamente las condiciones de acceso al crédito internacional. En este contexto, las empresas argentinas pueden emitir deuda en mejores términos”, explicó Di Nápoli. Y aclaró que muchas veces las compañías no buscan incrementar su deuda total sino reemplazar bonos viejos emitidos a costos mayores por otros nuevos y más convenientes.

“En la medida en la que el Gobierno pueda seguir mostrando solidez en materia fiscal y pueda, a su vez, encarar las reformas estructurales que tiene en agenda, creemos que el mercado de crédito argentino va a tener unos meses estables por delante, con buenas oportunidades para las empresas para financiar sus proyectos de inversión”, afirmó Joaquín Vallejos, del área de Investment Banking de Max Capital.

Una de las alternativas de inversión más elegidas

Las obligaciones negociables llaman la atención tanto de los grandes inversores como de los pequeños ahorristas. “Los bonos corporativos continúan siendo uno de los instrumentos más elegidos para canalizar los ahorros en dólares en el mercado local, ya sea a través de fondos en dólares o mediante la compra directa de bonos de empresas de calidad”, dijo Di Nápoli.

Y añadió: “Los bonos corporativos de empresas argentinas de alta calidad crediticia (AAA) se han mostrado resilientes incluso en períodos de volatilidad, ya que ofrecen rendimientos en dólares atractivos —actualmente entre 6,5% y 8% anual, según plazo—, suficientes para cubrir la inflación estadounidense, hoy en torno al 3%“.

Antes de las elecciones, los bonos corporativos en dólares fueron demandados como forma de cobertura, pero las emisiones continúan de la mano de la baja de costos. (Foto: Adobe Stock).

A su turno, Vallejos coincidió: “Consideramos que es sano para cualquier portfolio destinar un porcentaje a este tipo de instrumentos que, además de ofrecer tasas de interés atractivas, han demostrado ser activos muy resilientes en una dinámica volátil como lo es la dinámica argentina”.

Antes de las elecciones, los argentinos se dolarizaron con fuerza y algunas empresas aprovecharon para ofrecer ON en moneda extranjera, de modo de generar un rendimiento sobre esos ahorros. Fue el caso de Scania credit Argentina, que emitió US$40 millones entre fines septiembre y principios de octubre.

Alberto Rossi, CEO de la compañía, explicó a TN que en el momento de la emisión, las condiciones del mercado mostraban una brecha significativa entre las tasas en pesos y las alternativas en dólares, lo que hacía más conveniente financiarse en moneda extranjera.

“Previo a las elecciones del 26 de octubre, las empresas pudieron aprovechar una ventana de financiamiento que obedeció, casi en su totalidad, a una incipiente demanda de cobertura de inversores ante un escenario electoral incierto. Hoy, habiendo despejado esa incógnita del análisis, y de la mano de la compresión del riesgo país, las compañías argentinas de primera línea vuelven a encontrar oportunidades en los mercados internacionales”, cerró Vallejos.