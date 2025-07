CON INAUGURACIÓN DE MÚLTIPLES OBRAS: ZDERO Y PANZARDI CELEBRARON UN NUEVO ANIVERSARIO DE LAGUNA BLANCA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El gobernador Leandro Zdero junto a la intendente Claudia Panzardi acompañaron, este domingo, el acto por el 137° aniversario de Laguna Blanca que se realizó en la Plaza Central “Bicentenario de la Patria”.

Previo al acto oficial, se inauguraron obras claves articulados con el municipio que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos locales como ser, el Complejo Deportivo y Recreativo Municipal. Este espacio cuenta con canchas de fútbol, beach vóley y bochas, juegos infantiles, baños, parrillas, cerco perimetral e iluminación, y busca fomentar el deporte, la vida saludable y el encuentro comunitario.

Además, junto a Secheep se concretó una nueva red eléctrica que incluyó la instalación de una subestación transformadora, tendido de líneas de media y baja tensión y salidas para viviendas y el polideportivo. También se mejoró la conectividad vial mediante la distribución de ripio para la localidad, a través de Vialidad Provincial.

Asimismo, quedó habilitado el Portal de Acceso de Laguna Blanca provenientes de fondos municipales y que fue rediseñado con fuerte simbolismo ferroviario por el artista Kike Yorg; la Unidad Industrial y Metalúrgica Municipal, que incluyó una estructura de 400 m² techada, con cierre perimetral, piso de hormigón, instalación eléctrica y sanitarios. Se entregaron 2 viviendas nuevas y se realizaron 6 mejoramientos habitacionales, beneficiando a familias de la comunidad.

GOBERNADOR ZDERO: “ESTOS 137 AÑOS NOS INVITAN A CELEBRAR HISTORIAS DE VIDA, DE LOGROS Y A REAFIRMAR NUESTRO SENTIDO DE PERTENENCIA”

“Es un honor y un orgullo acompañarlos en este aniversario porque desde el Ejecutivo provincial creemos que es importante ratificar el sentido de pertenencia al lugar donde uno nació, donde uno eligió vivir y desarrollar su vida. Necesitamos amalgamarnos en la patria chica, en el pueblo donde uno vive o en el paraje donde se elige estar. Esta fecha nos tiene que hacer sentir profundamente y querer este lugar”, inició en su alocución el primer mandatario provincial.

En ese sentido, el gobernador Zdero señaló la importancia de trabajar conjuntamente con los gobiernos locales, independientemente de su partido político, religión o cualquier tipo de diferencias en los pensamientos. “Hace unos días me visitó la intendente y cuando diagramábamos algunas cuestiones me pidió que pueda acompañarlos en el aniversario de Laguna Blanca, y hoy estamos aquí para ratificar nuestro compromiso con la localidad. Estos 137 años no es poco, hoy celebramos muchísimas historias de vida, de luchas, de sacrificios, pero sobre todas las cosas, de logros”, precisó.

Además, el jefe del Ejecutivo provincial subrayó: “Yo soy de los que creen que, incluso en los momentos difíciles, siempre puede surgir un futuro mejor. Y en esos tiempos, lo que hay que hacer es redoblar el esfuerzo para alcanzar los objetivos. Por eso, hace un año cuando estuvimos acá, asumimos el compromiso de construir este polideportivo. Firmamos un convenio con Lotería, nos pusimos manos a la obra junto al municipio, y hoy podemos celebrar la inauguración de este hermoso Complejo Recreativo y Deportivo Municipal”.

Por otra parte, Zdero destacó el trabajo conjunto que vienen realizando con el municipio local en materia de seguridad, salud, educación y obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Laguna Blanca. En esa línea, el Gobernador reafirmó su compromiso y sostuvo: “Hago también hoy el compromiso de trabajar juntos para concretar las refacciones necesarias en el jardincito, y que podamos hacerlo junto al municipio de Laguna Blanca. Es fundamental que las instalaciones estén en condiciones para que nuestros niños, en ese primer trayecto de formación que es el jardín, donde aprenden valores mientras juegan, cuenten con un espacio adecuado”.

“No son tiempos para especular o para que estemos mirándonos de reojo. Es tiempo en que nos pongamos espalda con espalda para transmitir un futuro de oportunidades. Los chaqueños nos merecemos transitar en paz un camino de oportunidades”, exclamó.

Y añadió: “No hay sociedad en el mundo, pueblo, ciudad o comunidad, que pueda decir que salió adelante esperando que lleguen los recursos debajo de un árbol tomando mate. Se sale adelante con esfuerzo, sacrificio y trabajo. Por eso, no importa del partido político o religión del que uno venga, nos tenemos que encontrar juntos en nuestra patria para salir adelante todos unidos”.

Para concluir, el primer mandatario provincial aseveró: “Estamos orgullosos de compartir este aniversario con la comunidad de Laguna Blanca, sabemos que se han preparado muchísimo y déjenme decirles que van a tener siempre un Gobierno provincial y un Gobernador que los va a acompañar en las buenas y en las malas, porque el objetivo es construir un Chaco mejor”.

CLAUDIA PANZARDI: “VENIMOS TRABAJANDO CON MUCHO ESFUERZO Y DEDICACIÓN”

La intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, agradeció la presencia del gobernador Zdero para acompañar el aniversario de la localidad y remarcó la necesidad de seguir trabajando conjuntamente con el Gobierno provincial.

“Es fundamental el apoyo del Gobierno provincial. Venimos trabajando conjuntamente en días que fueron complicados, mucha lluvia, mucho frío, ahora calor pero, de todas maneras, seguimos creciendo y mostrándole al resto de nuestra provincia lo que se puede lograr con esfuerzo y dedicación”, puntualizó Panzardi.

Por esa línea, indicó: “Sabemos el contexto nacional en el que estamos inmersos y lo que eso implica para la provincia. Conocemos al detalle las transferencias que muchas veces le están haciendo falta a nuestra provincia y que muchas veces se han dejado de recibir. Entonces nosotros no podemos cargar en contra del gobernador, porque es un dirigente que ha sido elegido por el voto popular”.

“Yo no puedo dejar de solidarizarme también y ponerme en el lugar del Gobernador porque sabemos de la responsabilidad que tiene. Por eso hay que tirar todos para el mismo lado porque si al Chaco le va bien, nos va a ir bien a todos”, afirmó.

Por último, agregó: “Cada uno desde su lugar está aportando para hacer lo mejor posible, lo más humanamente posible, para que nuestras comunidades sigan avanzando, creciendo y para que la gente viva mejor en nuestra provincia”.

