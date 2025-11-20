CON CAPITANICH AL FRENTE, ASUMIÓ LA NUEVA CONDUCCIÓN PARTIDARIA DEL PJ CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Mediante un acto en la sede de Mitre y Rivadavia, tomaron posesión de los cargos las autoridades del Consejo y el Congreso Provincial. “El esfuerzo estará puesto en el objetivo de alcanzar 200 mil afiliados y 20 mil unidades básicas en el Chaco”, aseguró Coqui.

El presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) Distrito Chaco y senador nacional electo, Jorge Milton Capitanich, formalizó este lunes por la noche el inicio de la gestión de la nueva conducción partidaria en un marco de solidaridad, unidad y organización.

Coqui anunció una profunda reestructuración interna y una ambiciosa agenda política con miras a las próximas elecciones. “El esfuerzo estará puesto en el objetivo de alcanzar 200 mil afiliados y 20 mil unidades básicas en el Chaco”, aseguró.

Capitanich destacó que, si bien el Consejo está integrado inicialmente por 42 miembros, se decidió, en virtud de las facultades otorgadas por el Congreso Provincial, «ampliar sustancialmente el número de vicepresidencias, secretarías, consejerías y vocalías».

El objetivo de esta ampliación es garantizar la participación de distintas expresiones de carácter interno, geográfico y territorial de la provincia.

El Consejo provincial está encabezado por Capitanich como presidente e Inés Ortega como vice; en tanto que el Congreso Provincial tiene a Miguel Sotelo como presidente y a María Luisa Chomiak como presidenta alterna.

La asunción de las nuevas autoridades partidarias se cristalizó en la Resolución 42/2025 de la Junta Electoral Provincial del Partido Justicialista del Distrito Chaco.

En cuanto a cargos también se definieron los nombres de los congresales nacionales entre ellos Hugo Sager, Magda Ayala, Mauro Leiva, María Inés Pilatti Vergara, Luciano Moser, Elida Cuesta y Santiago Pérez Pons.

En su discurso de este lunes en la sede de Mitre y Rivadavia, Coqui anticipó la convocatoria al Congreso Provincial del Partido para el próximo 21 de febrero de 2026 en San Bernardo.

Esta instancia tendrá un rol estratégico en torno a la presentación formal del nuevo Consejo ampliado; de un plan estratégico que incluirá la modernización tecnológica; y de las meta de alcanzar las 200 mil afiliaciones y 20 mil unidades básicas territoriales y digitales.

Coqui anticipó que en el Congreso de febrero se debatirán temas que son muy importantes incluida la metodología para la selección de candidaturas y la constitución de frentes, alianzas electorales y acuerdos programáticos para las elecciones de 2027.

