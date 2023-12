Con 18 votos afirmativos, Carmen Delgado Britto quedó designada como la presidente de la Legislatura para el periodo 2023-2025.

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La Legislatura chaqueña modifica su composición oficialmente. Comenzó la sesión preparatoria que definirá la presidencia de la Cámara de Diputados y que será el lugar del juramento de los 16 diputados electos.

MINUTO A MINUTO:

Sebastián Lazzarini fue elegido como presidente provisional de la sesión y será el encargado de tomar el juramento a los diputados electos. La votación se dio entre el legislador Lazzarini que obtuvo 18 votos a favor y el diputado Atlanto Honcheruk que recibió 14.

JURAMENTO DE LOS DIPUTADOS

• Iván Gyöker: «Por la libertad y la República, sí juro».

• Santiago Pérez Pons: «Por las y los trabajadores, por nuestras mujeres y por las nuevas generaciones, sí juro».

• Carmen Noemí Delgado Britto: «Por la dignidad de los chaqueños, sí juro».

• María Pía Chiacchio Cavana: «Por la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo, para que reine el amor y la igualdad, sí juro».

• Livio Gutiérrez: «Sí juro».

• Rubén Omar Guillón: «Por Dios, por la Patria y por la militancia que es de fierro y no claudica, sí juro».

• Zulema Wannesson: «Por Dios y por la Patria, sí juro».

• Josefina Gladys González: «Por la memoria de mi padre y por la Patria, sí juro».

• Ernesto Miguel Blasco: «Sí juro».

• Rodolfo Schwartz: «Por mi querida Diana, nuestro hijos y nietos, mis padres y hermanas, por mis queridos y queridas compañeras de lucha gracias a ellos estoy aquí, por nuestros pueblos originarios despojados de todo su territorio por estado de minorías con genocidios, por nuestros combatientes de Malvinas que lucharon heroicamente contra el imperialismo ingles dirigido por Margaret Tatcher, por Mártires López, Rene Salamanca, Otto Vargas y Rafael Gigli y en ellos nombro a todos los camaradas que dedicaron su lucha por una salida revolucionaria que los libere de toda dominación extrajera como soñaron nuestros patriotas de la independencia, por los 30 mil detenidos desaparecidos, por quien me ayudó que hay etapas en la vida, por no permitir que se entregue nuestra patria y se haga sufrir a nuestro pueblo, por la defensa de los derechos conquistados y los que faltan conquistar abriendo con la lucha un camino liberador por los que entienden que libertad es ser soberanos e independientes de toda dominación extranjera, por los que van a entenderlo pronto y tendrán su lugar para resistir estas políticas, por los verdaderos y profundos cambios que hacen falta, por último, para nuestros jóvenes esforzándonos para que encuentren un causa a su rebeldía pero para terminar con la conforman la verdadera casta de los terratenientes imperialismos y su serviles vende patrias locales, los que cosecharon la bronca popular ante la falta de respuestas y el coraje necesario para tomar medidas contra los que se llevan con pala las riquezas de nuestro pueblo que se queda con hambre

Seguiremos defendiendo con leyes lo que defendemos con luchas todos los días, no daremos un paso atrás e iremos por más, por todo eso juro.

• Maida Gabriela With: «Sí juro».

• Analía Inés Flores: «Por la Patria, por mi padre y por mi madre chaqueños que me hicieron amar esta bendita tierra, sí juro».

• Carlos Salom: «Por Dios, por la Patria, por los santos evangelios y por mi familia, sí juro».

• Nicolás Slimel: «Por Dios, por mi familia, por el pueblo trabajador y el pueblo chaqueño, sí juro».

• Laura Biassoni: «Por Dios, por el espíritu santo que invoco diariamente pidiendo protección por el pueblo chaqueño, sí juro».

• Teresa Cubells: «En este segundo mandato vengo a ratificar mi juramento del 26 de diciembre de 2019. Y además, a decir por la perspectiva de derechos humanos que incluye la perspectiva de género, de disidencias, de diversidad, de niñeces. Por un ambiente sano, por una economía al servicio del pueblo, por la resistencia al negacionismo del cambio climático, por la resistencia al negacionismo de las dictaduras militares. Porque el feminismos va a vencer y el patriarcado va a caer, sí juro».

Con 18 votos afirmativos, Carmen Delgado Britto quedó designada como la presidente de la Legislatura para el periodo 2023-2025.

¿QUÉ OCURRE EN CASO DE EMPATE?

En caso de empate en la votación nominal para saber quién es el presidente, será el titular de la sesión preparatoria quien tendrá el doble voto para elegir la próxima presidencia de la Cámara de Diputados para el periodo que viene por otros dos años. En este caso, la tarea le corresponderá al diputado Sebastián Lazzarini.

