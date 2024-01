COMUNICADO DE PRENSA: TALLER HÍBRIDO INTERNACIONAL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

LA SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL PREPARA EL CAMINO A LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE CAMBIO CLIMÁTICO DE NACIONES UNIDAS, COP 29, AZERBAYAN (2024) Y COP 30, BRASIL (2025).

“Las Ciencias del Sur Global auditan resultados y eficiencia de la COP 28 EAU. 2023”

Organizan: Alianza Clima, Vida y Salud Argentina, y Clúster Ciudadano Internacional por la Acción Climática Barrial.

Fecha: jueves 11 de enero de 2024, 18.00 a 21 horas

Lugar: Mendoza 251, Ciudad de Córdoba, Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.

*Acceso presencial y virtual por inscripción en info@nosotroslospueblos.org

OBJETIVOS DEL TALLER:

• Analizar, evaluar, auditar los resultados prácticos de la Gobernanza Global histórica, actual y futura del Clima y sobre la Emergencia Climática, y su significancia cotidiana para la vida de las personas más vulnerables a los desastres climáticos, inundaciones, sequías, el calor extremo, las islas de calor urbano, las endemias y epidemias del dengue, entre otros daños y pérdidas que experimentan las poblaciones humanas, en particular las que viven en territorios del Sur Global, también afectadas por la pobreza, las crisis económicas, ambientales y sociales, y las violencias crecientes de todo tipo, incluidas las armas y las guerras, generando crímenes de lesa humanidad y destrucción de los derechos humanos, experiencias compartidas con las otras especies de Vida del Planeta, como las de vegetales y de animales, las que, igualmente a las poblaciones humanas vulnerables, no parecen tener ni voz, ni participación formal, ni representación vinculante como “rightsholders” en las COPs. de Cambio Climático y en la misma Gobernanza Global del Sistema de Naciones Unidas.

• Definir alternativas prácticas para lograr que la Gobernanza Global, de lugar, reconozca, acredite y empodere a estas voces, intereses y derechos excluidos, las incorpore e incluya formalmente en sus debates, planes, programas, resoluciones y propuestas de acción climática, para fortalecer y dar ambición, desde la sociedad civil a las políticas de los gobiernos nacionales, regionales y locales, para lograr así, una reducción substantiva de los negacionismos crecientes sobre la crisis climática y dotarde más ambición legal y práctica a la acción climática local, regional y nacional.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

18.00 hrs. Bienvenida con Proyección en 30 minutos de Partes del Film “GUARDIANES DEL PLANETA”, largo metraje, que muestra la épica de lucha por el Planeta y la Vida, COP 21, Acuerdo de París. 2017, Director Filip Antoni Malinowski.

18.30 hrs. Apertura: Carlos Ferreyra, Alianza Clima Vida y Salud Internacional, Médico Epidemiólogo. Activista Climático y Participante en varias COPS de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas desde 2012, Planeta Insumiso.

Introducción: “¿Gobernanza Climática Global Democrática? ¿Gobiernos, Empresas, Sindicatos, Ciencia, Intereses, influencias………………………y los Pueblos del Mundo ante la Crisis Climática?”.

18.35 hrs. Bienvenida a los Disertantes y Audiencias Virtual y Presencial Inventario de la Gobernanza Global, y evaluación de las COPS de Cambio Climático

María Rosa Marcilla, Presidente Alianza Clima Vida y Salud Argentina

Federico Mayor Zaragoza, Ex Director de UNESCO, Varias COPS. Crítico de la Gobernanza Global ante el Clima y las Guerras, Madrid, España.

Rogelio Rosas, COP 28. Físico, Activista Climático Juvenil. Presidente de REACCIONA. México.

Belén López Mensaque, COP 28. Periodista Multimedia, Lic. Comunicación Social, Córdoba.

Daniel Gutman, COP 28. Abogado. Periodista. Especialista en Ambiente y Cambio Climático, CABA.

Fernando Prieto, COP 21, Ecólogo, Economista, Activista Climático, Presidente Observatorio de la Sostenibilidad, Madrid, España

Ana A. Calviño, Bióloga, Investigadora Senior CONICET, especialista en especies vegetales, poblaciones de árboles urbanos, Córdoba, Argentina.

Miguel Moreno, Vicepresidente, Alianza Clima Vida y Salud España

Alejandro Reyes Córdova, Presidente, Alianza Clima Vida y Salud Chile

Julia Paredes Villacis, Presidenta, Alianza Clima Vida y Salud Ecuador

Raúl Rojas, Director, Radio Clima Internacional

Mabel Guzmán, Mesa Ciudadana de Acción Climática Barrial ante el Calor Extremo, Alianza Clima Vida y Salud.

Roberto Madero, Mesa Ciudadana de Acción Climática Barrial ante el Calor Extremo, Alianza Clima Vida y Salud.

20.30 hrs. Debate Colectivo sobre Resoluciones y Conclusiones. Moderador: Carlos Ferreyra

20.45 hrs. Constitución de la Mesa Ciudadana Caminos a las COPs. de Emergencia Climática.

Más información:

• Carlos Ferreyra: +54911 3216 6375

• Ana Calviño: +549351 7504293

• Roberto Madero: +549351 3495902

• Se recuerda que el acceso presencial y virtual al Taller es LIBRE Y GRATUITO, hasta completar aforo, siempre y cuando los interesados se hayan inscripto previamente en: info@nosotroslospueblos.org

