COMUNICADO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL POR LA CORTE SUPREMA: «GRAVE RETROCESO»

Un decreto polémico y una advertencia sobre la división de poderes

La designación de jueces por decreto ha sido históricamente una práctica controvertida en la política argentina. De acuerdo con Amnistía, el Ejecutivo se valió de una interpretación forzada de la facultad que le permite “llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso”, cuando en realidad el mecanismo constitucional exige una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta para avalar cualquier nombramiento en la Corte.

“La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular”, sostiene el comunicado, y advierte que el Senado tiene el derecho constitucional de rechazar una designación si considera que no están dadas las condiciones para aprobarla.

Además, Amnistía subrayó que la maniobra presidencial ignoró las numerosas impugnaciones presentadas durante el proceso de evaluación pública, en las que se cuestionó la idoneidad e independencia de los candidatos y se alertó sobre la histórica desigualdad de género en la composición de la Corte.

Riesgos para la legitimidad del tribunal

La organización de derechos humanos insistió en que las reglas constitucionales no son “meras formalidades”, sino garantías esenciales para el equilibrio de poderes. En este sentido, advirtió que designar jueces sin el proceso correspondiente deja al tribunal en una situación de fragilidad institucional.

“Eludir el procedimiento constitucional compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía”, señala el documento.

En la misma línea, Amnistía remarcó que la búsqueda de consensos políticos es fundamental para la estabilidad de la Corte y para la seguridad jurídica del país. Además, desestimó el argumento de la necesidad de completar el tribunal con urgencia, asegurando que la Corte tiene mecanismos para funcionar con solo tres integrantes hasta que se logre una integración acorde a lo que establece la Constitución.

«Argentina no merece una Corte designada por decreto»

En un cierre categórico, Amnistía Internacional reafirmó la importancia de la independencia judicial y rechazó cualquier intento de manipulación política en la designación de jueces. “El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad”, concluyó el comunicado.