COMUNICADO – COSAP

COSAP informa a sus socios y usuarios que el suministro de agua potable se encuentra interrumpido debido a inconvenientes en el suministro eléctrico que afectan el normal funcionamiento de la Planta Potabilizadora de Puerto Lavalle.

De no mediar nuevos inconvenientes, el servicio será restablecido mañana martes 23/12/25 a partir de las 08:00 horas.

Se solicita a la comunidad realizar un uso responsable del agua disponible y se agradece la comprensión ante las molestias ocasionadas.

COSAP

