COMISARIA NOVENA INTENTABAN VENDER HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS PERO LOS ATRAPARON

Intervino el Servicio Externo, luego de una investigación detuvo a una pareja con lo buscado

A raíz de la denuncia de una mujer de 35 años, en la que informó que personas extrañas ingresaron a su casa del barrio Mujeres Argentinas y se llevaron un maletín con herramientas, los agentes del Servicio Externo comenzaron una investigación para recuperarlas.

Esta tarde obtuvieron información precisa que los bienes buscados estaban en poder de una pareja, que intentaba venderlas por la avenida Leonardi. Se dirigieron al lugar y luego de recorrer la zona demoraron a un hombre de 34 años y una mujer de 23, que tenían en su poder el maletín con herramientas denunciadas. Procedieron al secuestro y traslado.

En la dependencia policial, se dio conocimiento a la fiscalía en turno que dispuso la aprehensión para ambos en la causa Supuesto Robo, y la restitución de las herramientas a su propietaria.

