COLONIA DE VACACIONES: UNA MADRE MANIFESTÓ SU ENOJO A TRAVÉS DE LAS REDES PORQUE OLVIDARON A SU HIJO EN UN CAMPING

A través de las redes sociales, Noelia Castro manifestó su malestar por a raíz de una situación que tuvo que pasar cuando dejó a su hijo en la colonia de vacaciones donde lo había dejado. La madre explicó que pagó por la colonia de vacaciones y olvidaron a su hijo en el camping del Centro de Empleados de Comercio.

“Lamentó utilizar las redes para poner en conocimiento esta situación, pero se trata de un menor”, comenzaba con su descargo.

“Decidí anotar a mi niño de 7 años para que disfrute los días de colonias y decidí enviarlo al Camping del Centro de Empleados de Comercio de Sáenz Peña ya que tenía muy buenas referencias”, comentó.

En esa línea, siguió explicando: “Pagué $3000 la cuota mensual de la colonia y $400 el transporte, que lo llevaba desde Plaza San Martín hasta el predio, debíamos estar en la plaza a las 7:45 am y ellos volvían a las 12:10 pm, así fueron martes que dio inicio, miércoles y jueves la misma rutina, pero el pasado 10 de diciembre viví un momento horrible al buscar a mi hijo luego de su colonia de vacaciones y no lo encontraba”, señaló.

Luego, argumentó que cuando preguntó por su hijo, “los profesores comenzaron a culparse entre ellos, pero ninguno decía dónde estaba mi hijo”.

“Busqué por toda la plaza y nada. ¿Mi hijo no aparecía, en eso llama el encargado de la colonia al camping del CEC donde se comunica con una persona y pregunta si mi hijo se encontraba ahí y saben qué? si, se olvidaron a mi hijo en el complejo. No me daban explicación de con quien quedó mi hijo, ni por qué lo dejaron. Ni siquiera fueron capaz de subirme a la tráfic o al colectivo y llevarme a buscar a mi hijo”, sintetizó la madre.

Finalmente, casi una hora después, la mujer pudo reencontrarse con su hijo que lo trajo un hombre en una moto, que se trataba de un profesor.

Según le explicaron a la madre, el pidió permiso a la profesora para ir al baño y tardó. Cuando salió el colectivo ya se había ido.

Ante esto, la mujer le solicitó una explicación al secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Hugo Aguado. Según argumentó Noelia Castro, la única respuesta que obtuvo fue: «su hijo en ningún momento había quedado solo, que estaba con el cuidador del predio y con un profesor que seguía en el lugar«.

RESPUESTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

A través de un comunicado, el Centro de Empleados de Comercio señaló: “Lamentamos profundamente la situación vivida por Noelia, es entendible su angustia y preocupación, pero también debemos hacer especial hincapié en que jamás ha existido riesgo, ni aún potencial, para la integridad psicofísica del menor, ni el mismo ha quedado desamparado o perdido, mucho menos por una o dos horas como se ha pretendido hacer creer. Nos vemos en la necesidad de clarificar en forma concreta y contundente la situación, en virtud de versiones infundadas, así como de la intencionalidad con la que lamentablemente, en muchas ocasiones a través de la especulación, con velados u oscuros objetivos, comienzan a circular y viralizarse tergiversando la realidad«.

