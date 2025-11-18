COLONIA BENÍTEZ ROBARON DOS OVINOS DE UNA VIVIENDA DURANTE LA MADRUGADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las diligencias continúan para dar con los responsables del hecho.

Este martes, cerca de las 11 de la mañana, efectivos de la Comisaría local tomaron conocimiento de un hecho ocurrido en una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Zaragoza N.° 600, aproximadamente.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con vecinas que informaron que, durante la madrugada, personas desconocidas habrían ingresado al predio y sustraído dos animales ovinos, los cuales no contaban con señales identificatorias en sus orejas.

Ante la denuncia, se dio intervención al Departamento de Seguridad Rural Metropolitana. Personal especializado informó que se trasladaría al sitio para continuar con las tareas de investigación y rastreo.

Relacionado