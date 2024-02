COLO LAZZARINI: “PÉREZ PONS CÓMPLICE Y TAN RESPONSABLE COMO CAPITANICH”

Sebastián “Colo” Lazzarini, presidente del interbloque de JxC le respondió a Pérez Pons sobre su responsabilidad y complicidad de la deuda millonaria que dejó la gestión anterior y desactivó el gobernador Leandro Zdero. “El ex ministro de Economía, EL CONTADOR SIN MEMORIA: EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DONDE EL PJ FUE MAYORÍA LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS”

El pueblo del Chaco lo tiene bien en claro que Pérez Pons fue quien pagó las fiestas de unos pocos, es quien ordenó los pagos a los que co gobernaban esta provincia, fue quien pagó a los femicidas, a los delincuentes, corruptos, hoy piqueteros detenidos, la mayoría acusados de abuso sexual, pedófilos, todos estos desmanejos y despilfarro bancados por el ex funcionario porque manejaba todos los ministerios y con caja única, que será tal vez responsable final de cada investigación abierta en términos económicos.

Había plata para la fiesta de unos pocos en su gestión pero no para pagar las obligaciones contraídas por la gestión de Domingo Peppo, esa la pateó para adelante , que tampoco años más tarde ya en función no emitió pagos del crédito contraído por ellos mismos.

Las prioridades del ex ministro era pagar con fondos del estado provincial con consentimiento de Coqui Capitanich a sus amigos los grandes Pseudos dirigentes sociales, casi dueños del gobierno, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Quintín Gómez, Barraza entre otros, a ellos le transfería grandes sumas por medio del IAFEP para obras que nunca se terminaron , ni siquiera rindieron, donde es súper notorio el modus operandi del robo del siglo.

Ahora como vocero del Partido Justicialista intenta desvincularse, miente que realizó pagos cuando no lo hizo, reestructuró la deuda dice debió decir paga el que venga, de haberlos realizado no tendría el Gobernador Leandro Zdero pagar la suma de 37.750.000 millones de dólares, salvando del Default a la provincia del Chaco.-

Definitivamente ud. diputado perdió la memoria, soy reiterativo ayer 15 de febrero el Gobernador Leandro Zdero salvó a los chaqueños, de esa deuda millonaria contraída por su gobierno, porque no le puedo decir su partido, porque sinceramente nose que camiseta tenés, fuiste parte de la gestión de Macri, luego ministro de economía del Kirchnerismo chaqueño y ahora te la das de Justicialista.

Recorda, quiénes endeudaron a la provincia fueron los ex diputados opositores, no se acuerda o tendríamos que ponerle un contador de primaria para decirle que las cámara de Diputados está compuesta por 32 legisladores y el partido Justicialista y sus aliados fueron mayoría en lo ultimo 20 años con QUÓRUM propio inclusive, ahora se entiende porque estamos , como estamos, porque si Capitanich tenía funcionarios como el Diputado provincial ”SANTIAGO PEREZ PUM” tenemos tres generaciones muy complicadas.

El pueblo del Chaco tiene memoria, y vos totalmente desmemoriado salís a criticar el hecho histórico de esta gestión, de pagar los compromisos y desmanejos tuyo, por no cumplir, SANTIAGO hacete cargo, sos cómplice.-

