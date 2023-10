COCA-COLA ANUNCIÓ AUMENTOS PREVENTIVOS DEL 35% EN SUS PRODUCTOS DEBIDO A LA INFLACIÓN

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La multinacional Coca Cola anunció aumentos preventivos, una decisión de alto impacto que sorprendió a los comercios de todo el país ya que subirá un 35% los precios de todos sus productos , el día después de los comicios. La determinación generó un poco de malestar en el área de Comercio Interior manejada por Matías Tombolini.

La multinacional de bebidas y gaseosas comunicó a los comercios de todo el país «aumentos preventivos», y admitió que no respetarán los acuerdos de precios hasta que no haya nuevo presidente , para no perder márgenes de utilidad. La reconocida firma tiene una participación del 65% en las góndolas.

La comunicación del aumento la hicieron Coca Cola Company, la empresa madre, y las distribuidoras y embotelladoras que tiene la marca en el país. Entre ellas figuran las de la zona del AMBA, Reginald Lee y Femsa, y las del interior , Distribuidora Atlántica, Andina, Arca y Continental.

¿COCA-COLA PODRÍA ENFRENTARSE A MULTAS?

A mediados de año, la Secretaría de Comercio le aplicó una multa de 45 millones de pesos por serias irregularidades con remarcaciones . En aquel entonces, también se sancionó con 40 millones de pesos a la francesa Danone, que es muy fuerte en yogures.

En un operativo de fiscalización en comercios de cercanía, la cartera que conduce Tombolini corroboró en su momento que Coca Cola y Danone vendían sus productos con aumentos superiores a los que establece Precios Justos.

Relacionado