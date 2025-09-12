CHOQUE ENTRE MOTO Y AUTO EN RUTA 16
Este viernes por la tarde, alrededor de las 13:48, se produjo un choque en la colectora de Ruta 16, kilometro 14, en Resistencia.
El accidente involucró una moto Honda Elite conducida por un hombre de 36 años y un Chevrolet Celta manejado por una mujer de 53. El motociclista resultó herido y fue asistido por una ambulancia en el lugar.
Intervino personal policial y Criminalística para realizar las pericias correspondientes.