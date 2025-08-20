CHAU PAPEL: SECHEEP AVANZA HACIA LA FACTURA 100% DIGITAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En un hecho histórico para el servicio eléctrico provincial, Secheep implementa desde agosto la factura digital en toda la provincia del Chaco, que llega directamente al correo electrónico de cada usuario.

La medida marca el fin definitivo de la impresión en papel y se enmarca en el plan de modernización y eficiencia que la empresa lleva adelante.

Este cambio tiene múltiples objetivos: optimizar recursos, reducir costos operativos, cuidar el medioambiente y brindar mayor rapidez y seguridad en la entrega de facturas. Con la digitalización, los usuarios recibirán su boleta apenas sea emitida, sin depender del correo postal. “Es un avance histórico que nos coloca al mismo nivel que las principales distribuidoras del país. Apostamos a un sistema más ágil, sustentable y alineado con las necesidades actuales de los usuarios”, señalaron desde el Directorio.

Además de los beneficios para los clientes, la eliminación del papel generará un ahorro estimado de más de 100 millones de pesos al año, que permitirá realizar nuevas obras de infraestructura eléctrica, adquisición de materiales y mantenimiento de redes en distintas localidades del Chaco.

*Atención al cliente:

Call Center: 0800-7777-589

WhatsApp: 364-437-7044

Oficinas comerciales en toda la provincia.

Relacionado