BARRANQUERAS: FUE DETENIDO POR OCASIONAR DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

Además, era buscado por supuesto robo.

Esta madrugada, efectivos de la Comisaría Segunda de Barranqueras detuvieron a un hombre de 39 años por ocasionar el desorden en la vía pública sobre avenida 9 de Julio y calle Fray Mocho, Resistencia. También, tomaron conocimiento de que el ciudadano sería el supuesto robo ocurrido días atrás.

El hecho sucedió alrededor de las 02:00, cuando los agentes realizaron recorridas preventivas, donde observaron a un hombre ocasionando desorden y con una actitud violenta hacia la policía. Ante la situación, lo demoraron y lo trasladaron a la unidad policial.

Posteriormente, tras averiguaciones y videos de cámaras de seguridad, constataron que esta persona también era buscada por “supuesto robo”, un hecho ocurrido días atrás en un domicilio ubicado por calle Hipólito Yrigoyen al 4800. Finalmente, el detenido quedó a disposición de la justicia.

