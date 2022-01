CHARATA, MALTRATO INFANTIL: DENUNCIÓ AL PADRE Y A LA ABUELA POR VIOLENCIA FÍSICA CONTRA UN MENOR DE 5 AÑOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Quien “se animó” a denunciar el terrible hecho fue la esposa del primo del menor. Una joven de 24 años que luego de los constantes maltratos hacia N.G de 5 años, expuso a los tutores y hasta pidió la tutela del menor.

En su denuncia, realizada en el Departamento de Violencia Familiar y Género de Charata, la mujer relata que conoce a N.G hace 3 años y es primo de su marido. Según comenta “la madre de N.G lo abandonó” y quedó a cargo de su padre y de su abuela paterna, ambos con domicilio en el barrio Norte de Charata.

El hecho que horrorizó a la joven sucedió el pasado 10 de enero, cuando, según radicó en la denuncia, su cuñado le avisó que el niño había sido lastimado por parte de su abuela con una Gilet, ocasionándole un corte de 10 centímetros en la cara del pequeño.

“El 10 de enero de este año se presentó a mi domicilio mi cuñado quien me manifestó que su abuela había lastimado a N. con una gilet ocasionando un corte de 10 centímetros aproximadamente en su rostro. Luego su padre lo llevó al hospital donde le realizaron 15 puntos para cerrar dicho corte”, consignó la mujer en la denuncia.

Ante ello, solicitó la intervención de la Unidad de Protección Integral (UPI) para obtener la tutela del menor “yo no tengo ningún problema de hacerme cargo del menor y darle la vida que merece”.

“Desde que los conozco que observo que N.G viene sufriendo maltrato infantil; no habla (solo dice mamá y papá) pero desde que lo conozco nunca lo llevaron al médico, tampoco va al jardín y recibe violencia física constantemente por parte de sus tutores”, afirma la joven que se decidió a contar la realidad que ve con sus propios ojos hace tres años.

“Soy madre y si me tocan mi hija mato a quien sea! Con los chicos no, no importa quien sea yo no me voy a callar más nada!”, twitteó en su cuenta, donde expone también la situación.

