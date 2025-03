CHARATA FUE ESCENARIO DE CONGRESO PROVINCIAL “FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LA ESCUELA”

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Más de 1000 docentes de todos los niveles y modalidades participaron este viernes del Congreso Provincial “Fortaleciendo la ESI en la Escuela”, para abordar esta temática a través de diferentes ponencias desde un enfoque de derechos humanos y cuidados, para afianzar la práctica docente y la vida escolar.

La vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider, junto a la ministra de Educación la Provincia, Sofía Naidenoff, presidió este viernes a la mañana el inicio del Congreso Provincial “Fortaleciendo la Educación Sexual Integral (ESI) en la Escuela”, en el Club de la Sociedad Española de Charata.

Este Congreso garantiza, tal como establecen la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Educación Provincial 1887-E, el dictado de capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio a los docentes chaqueños. Tiene como objetivo fortalecer la práctica docente, en la vida escolar, atravesada por la ESI, con espacios de formación específica.

Cabe señalar que la ESI fue creada por medio de la Ley Nacional 26.150/2006, y atraviesa a todos, independientemente del rol que se ocupe en el sistema educativo, ya sea estudiante, docente o equipo directivo.

SCHNEIDER: “LA EDUCACIÓN SEXUAL

INTEGRAL DEBEMOS ABORDARLA JUNTOS”

En la oportunidad, la vicegobernadora Silvana Schneider agradeció la participación de las autoridades presentes, así como también la de los docentes “por su vocación”, “porque esto sin duda es lo que nos trajo hoy aquí para fortalecer sus saberes, para ampliar sus conocimientos”. “Entendemos que ustedes son una barrera de contención esencial para nuestros niños, nuestros adolescentes y también nuestros adultos”, señaló la vicegobernadora.

Al respecto, Schneider señaló que: “se van a tratar temas muy importantes, pretendemos que puedan salir de este congreso con herramientas que les permitan abordar las diferentes situaciones que van surgiendo en el aula. Hoy vamos a tratar temáticas como la violencia de género, la prevención de las violaciones, la ESI en las familias y en las redes”, comentó en su discurso al abrir este encuentro de formación que contó con la participación de más de 1000 docentes de todos los niveles y modalidades educativas de Charata y de localidades vecinas.

“Este congreso se generó a raíz de un trabajo, ya hace un tiempo que venimos charlando con el pastor Norberto y con todo el equipo, porque estamos convencidos, de que la Educación Sexual Integral debemos abordarla juntos. No solo en el aula, no solo los docentes, que es fundamental que tengan las herramientas, pero también abordarlas en el plano familiar. Hoy también uno de los temas que se va a tratar son las violencias intrafamiliares”, manifestó la vicegobernadora. “De aquí el trabajo conjunto con la Mesa Evangélica, convencidos de que el respeto, los valores, son la base fundamental en todo proceso educativo, pero también que nuestros niños o los aprendizajes que ustedes los docentes les transmiten, son agentes de transmisores hacia sus familias, hacia sus padres”.

NAIDENOFF: “ES UN DESAFÍO”

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, señaló que la vicegobernadora pidió la organización de un encuentro de esta naturaleza y, sobre todo, que participaran las entidades eclesiásticas. “Es un desafío para nosotros, porque cada vez que se piensa que se va a tratar educación sexual, algún cierto tabú está en nuestra cabeza. No hay nada más noble que tratar estos temas, porque cada vez que se tratan y previenen, tendremos muchos menos traumas a futuro”, opinó la ministra Naidenoff.

Al respecto, dijo que: “situaciones de niños que se callan, que no entendemos por qué vienen cómo vienen, porque las herramientas no las manejamos, pero nos duelen. Y la educación sexual, que no se dio a tiempo, a la larga cobra mucho dolor”, expresó la ministra. “Al papá le cuesta hablar, tenemos que empezar a transitar ese compromiso social, cuando un niño pregunta, poder contestar de la manera que sea, y si en la escuela pregunta, entender que hay que hablarle, enseñar a respetar el cuerpo”. ¿Tienen idea, si trabajáramos desde educación, cuántos menos femicidios tendríamos, cuántos menos violaciones tendríamos?”, manifestó la ministra. Por eso, señaló que “la prevención, el respeto, la responsabilidad es social”, explicando que “es en el aula donde se puede expresar más, y poder ayudar al papá con reuniones de cómo atender esta situación. Si se habla de la educación, porque ESI es eso, es hablar, es saber respetarnos”.

Agregó: “Educación sexual es mucho más que la sexualidad. Educación sexual es la vida, la vida sana, la vida respetuosa. Y la vida que sin duda, los docentes se involucran, porque lo ven en el aula”.

Naidenoff destacó que “están los equipos completos del Ministerio, sobre todo de Educación Primaria y de Educación Secundaria, quienes van a mostrar talleres para que “se hagan en las escuelas”.

ES IMPORTANTE EDUCAR A LOS

NIÑOS RESPECTO DE LA EDUC. SEXUAL INTEGRAL

La subsecretaria de Género, Sonia Valenzuela, afirmó, “es sumamente importante educar a los niños respecto de la ESI, evitaremos así muchos abusos sexuales que hoy mi Subsecretaría tiene que llevar adelante, de mujeres y niños, adultos hoy, que fueron abusados en la infancia. Dolorosa realidad que solamente los docentes, y a través de la educación, se pueden revertir. Creo que la educación es el pilar fundamental a partir de la familia, de una sociedad justa y libre de toda violencia”.

La subsecretaria manifestó que “la educación hará que las brechas que existan entre varones y mujeres en el futuro sean mucho menor si enseñamos a nuestras niñas a cuidar su cuerpo, a planificar su familia, porque eso le hará a ellas, también a los varones, una proyección de futuro, poder educarse, poder proyectarse y elegir una carrera o la vida que ellas merezcan”.

Mientras que Claudia Córdoba, referente de Nación, sostuvo: “Jamás me imaginé estar hoy acompañando el compromiso de las autoridades, acompañando la misión que tienen cada uno de ustedes como docentes, de promover el desarrollo de habilidades y capacidades en niños y adolescentes para la toma de decisiones libres, informadas y responsables”. “Es un trabajo muy responsable y comprometido de todas las autoridades, a las que agradezco permitirme estar aquí hoy, aprendiendo de los docentes de Chaco y acercándoles, desde mi modesto lugar, alternativas; alternativas para pensar en el presente de nuestros niños, de nuestros estudiantes, en el futuro”, afirmó la funcionaria nacional.

Córdoba comentó que “ayer estuve en una escuela y los chicos me hablaban de sus sueños. La verdad que me emocionó muchísimo y digo, ¿cómo alcanzar los sueños si no favorecemos el desarrollo de esas habilidades y capacidades? Entonces, aquí estoy acompañando este encuentro”.

Asimismo estuvo presente en este encuentro, el intendente de Charata, Rubén Rach; la coordinadora de Fortalecimiento para la Educación Integral y la Alfabetización Emocional de la Secretaría de Educación de la Nación, Claudia Córdoba; la subsecretaria de Educación de la Provincia, Isabel Sanchuk. También, la subsecretaria de Género y Diversidad de la Provincia del Chaco, Sonia Valenzuela; la subsecretaria de Articulación Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco, Mariela Mercadin; la directora general de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda; el director de la Regional Educativa 8 A, Fabián Serrano. Además, los pastores de la Mesa Evangélica del Interior del Chaco: Norberto Hum de Charata, Manuel Zabala de Villa Ángela y Darío Giménez de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En este encuentro que se desarrolló hasta la tarde se reflexionó y se intensificaron los contenidos vinculados con la violencia de género, violencia intrafamiliar, y prevención del abuso sexual infantil. Así como la incorporación de información relevante sobre ESI y redes sociales, ESI y familia.

PANELES Y TEMÁTICAS

– La violencia de género, violencia en el noviazgo – vínculos y consentimiento.

Violencia intrafamiliar y prevención. Herramientas de Prevención, esta conferencia estuvo a cargo de la especialista en Violencia Familiar, diplomada en Inteligencia Emocional y Resolución de Conflictos, colaboradora en la elaboración de Protocolo de Abuso y Violencia en el ámbito religioso, pastora Lucrecia Ormaechea.

-Embarazo adolescente dispositivos provinciales de salud, a cargo de miembro del Equipo de la Subsecretaría de Articulación Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco, Lic. Magalí Barrios.

-Prevención del abuso sexual infantil desde el marco de la ESI. Marcos legales para el abordaje, pautas para trabajar la situación. Redes de contención y acompañamiento, a cargo de miembros de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescencias, Defensoría General, Poder Judicial Chaco, doctora Romina Cima (Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial, Capacitadora del Poder Judicial), doctora Sheila Kleisinger (Mediadora con especialidad en mediación familiar. Asesora de niñas, niños y adolescentes del Poder Judicial).

-Lineamientos curriculares ESI Abordaje desde Nación de la Ley de Educación Sexual Integral y los lineamientos curriculares de la ESI Conferencia Responsable de la Coordinación de Fortalecimiento para la Educación Integral y el Desarrollo Socioemocional, Secretaría de Educación de la Nación, Ministerio de Capital Humano, Claudia Natalia Córdoba.

-Redes sociales y ESI. Contexto de época, los nuevos consumos digitales y su abordaje en la escuela. Conflictos y consecuencias en redes virtuales, conferencia virtual a cargo del Máster en Psicología Infantil y Juvenil, David Fernández De Lara Villalobos. (mexicano, propuesto por la MEICH).

-ESI Casa y Escuela. Articulación de la ESI y la Familia, a cargo de Andrés Martínez, integrante de la Red de Contención Familiar Argentina.

-Propuestas pedagógico- didácticas para el abordaje de la ESI en los niveles Inicial, Primario y Secundario. Espacio de socialización de propuestas, estrategias, vivencias que evidencien el desarrollo y la implementación de los diversos lineamientos curriculares de la ESI en los niveles obligatorios. Miradas, construcciones, obstáculos. Conversatorio directora de Nivel Primario de la Provincia, Natalia Hauptmann y la directora de Nivel Secundario de la Provincia, Elizabeth Salto.

Relacionado