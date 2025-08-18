CHACO: MÁS DE 400 DEMORADOS DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además, se incautaron seis autos, seis armas de fuego, 13 armas blancas y 385 motocicletas.

Este fin de semana, efectivos de la Policía del Chaco realizó un total de 331 operativos, en los que 91 personas fueron aprehendidas por distintos delitos y 421 notificadas como contraventores.

Al mismo tiempo, se incautaron 385 motos (cinco con pedidos de secuestro), seis autos, seis armas de fuego y 13 armas blancas. Por su parte, la Policía Caminera labró 337 actas por infracciones varias y detectó a 16 conductores alcoholizados.

En la Dirección de Zona Metropolitana, se efectuaron 56 operativos, donde notificaron a 96 contraventores, secuestraron tres autos, 11 motos, además de tres armas de fuego y cuatro armas blancas.

En la zona de Sáenz Peña, se detuvo a 86 personas y se incautaron 27 motos y cuatro armas blancas, en un total de 41 procedimientos.

En Villa Ángela, se realizaron 40 operativos, donde fueron notificados 68 contraventores y se incautaron 62 motocicletas.

En Charata, los efectivos llevaron adelante 27 procedimientos, en los que notificaron a 27 contraventores, incautaron dos autos, 53 motos y un arma de fuego.

En General San Martín, se realizaron 99 operativos, con un saldo de 216 contraventores notificados, el secuestro de 208 motos, dos armas de fuego y cinco armas blancas.

Por último, en Castelli, se llevaron adelante 68 procedimientos, donde se notificó a 14 contraventores, y se secuestraron 24 motos y dos armas blancas.

