CHACO JUEGA” CONSAGRÓ A SUS CAMPEONES PROVINCIALES

Este fin de semana, el deporte chaqueño vivió su fiesta con las definiciones del Programa “Chaco Juega” que lleva adelante el Gobierno provincial, a través del Instituto del Deporte Chaqueño. Más de 50 localidades y más de 1500 chicos se dieron cita en Resistencia, en busca de un lugar en la final nacional que se llevará a cabo del 29 de setiembre al 4 de octubre, en la Ciudad de Mar del Plata.

En la bienvenida a las distintas delegaciones estuvieron presentes el Presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez y el Vicepresidente de la entidad, Gabriel Pellegrini. “Estamos muy felices de poder seguir apostando por los jóvenes y la inclusión de todas las localidades, de nuestra provincia por expreso pedido de nuestro Gobernador. Les deseamos el éxito a todas las delegaciones para que puedan tenr un lugar en la fial nacional” expresó el titular de la cartera deportiva, Prof. Fabio Vázquez.

Los clasificados en las distintas disciplinas son:

1) Fútbol 11. Sub 16. Femenino: Las Breñas

2) Fútbol 11. Sub 16. Masculino: Corzuela

3) Básquet 3×3. Sub 16. Femenino: Charata

4) Básquet 3×3. Sub 16. Masculino: Castelli

5) Rugby 7. Sub 16. Presidencia Roque Sáenz Peña

6) Futsal sub 16. Femenino: Corzuela

7) Futsal sub 16. Masculino: Los Frentones

8) Vóley sub15. Femenino : Pcia R. Sáenz Peña

9) Vóley sub 15. Masculino: Castelli

10) Vóley Playa. Sub 16. Femenino: Pto Tirol

11) Vóley Playa. Sub 16. Masculino: Villa Berthet.

12) Hockey. Sub 16. Femenino: Margarita Belén

13) Hockey. Sub 16. Masculino: Taco Pozo.

14) Beach handball, sub 16. Masculino: Fontana

15) Beach Handball. Sub 16. Femenino: Taco Pozo

16) Tenis de mesa masculino: Hermosilla Germán

17) Tenis de mesa femenino : Selena Díaz

18)Tenis de mesa por equipo masculino: Joel, Valenzuela y Santiago Suarez.

19)Natación convencional:

Ferrero Díaz Josefina. Club Regatas; Velázquez Haidar Fátima Micaela club Mega Gym Charata; Zequeira Juliana Renata Club Regatas Rcia; . Sabarese Priscila. Club Mega Gym Charata; Tejerina Nahiara , Club Regatas Rcia; Lugo Antonio Club Regatas Rcia; García Juan Club Regatas Rcia.; Escalante Tomás Club Regatas Rcia; Fuentecilla Benjamín Club Regatas Rcia; Escobar Marianao Club Regatas Rcia.

20 ) Notación adaptada: 1) Dylan Bombares (motor) ; Santos Benicio (parálisis cerebral ); Oviedo Melany Abril ( intelectual- síndrome down) ; Kevin Hernan Odria disminuido visual

21) Triatlón masculino: Valentino Urich. Charata

22) Triatlón Femenino: martina Limberti. Resistencia

23) Badmington sub 14. Femenino: Oriana, Coronel. Resistencia.

24) Badmington sub14. Masculino : Ghio Molina. Resistencia

25) Badmington mixto : Julia Velazco- renzo Pujol . Resistencia

26) Canotaje masculino: Thiago Camola ( Barranqueras) ; Ignacio Fretes (Fontana)

27) Canotaje Femenino: Paula Flores (Resistencia) Lope, Mia Arami (Pto Tirol)

28) Taekwondo Mascuino: Leonardo Zequeira; Uriel Dellafuente; Ian García; Lautaro Sisi. Todos de Resistencia.

29) Taekwondo Femenino : Damaris Gonzalez ( Gral. Pinedo) Samira Mendoza (Corzuela)

30) Karate masculino: Thiago Garcia (Saenz Peña); 2. Joaquin Serrano (Rcia); 3. Elijan Meza (Machagai); 4. Daríam Ruiz Diaz (Rio Bermejito)

31) Karate Femenino: 1. Aimara Abreliano (Rcia); 2. Luna Agued (Rcia); 3. Blanca Escobar (La Tigra); 4. Milagros Fernández (Machagai)

32) Judo femenino: Carbonelli, Danissa (44kg) ; Silva, Yanella ( 53 kg) ; ambas de Resistencia. Velazquez Saira ( 64 kg) Villa Angela; Vargas Daiana +64 kg Barranqueras;

33) Judo masculino : 1.- García Daniel 44 kg Barranqueras. 1- Ojeda Dylan 53 kg V.Angela. 1- Velázquez Zaira Morena 64 kg V,Angela 1- Vargas Daiana + 64 Resistencia

34) Lucha Olímpica Femenino Estilo Libre 51kg , Fernández Gwen Valentina PWT Rcia.

35) Lucha Olímpica Masculino Estilo Libre 55kg Lembo Isaías Gabriel PWT Rcia

36) Lucha Olímpica Masculino Estilo Libre 65kg Nahuel Alejandro, San Martín Nahuel Alejandro PWT Rcia.

37) Lucha Olímpica Masculino Estilo Libre 75kg ; González Tomas Valentin PWT Rcia

