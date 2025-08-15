CHACO JUEGA: ADULTOS MAYORES YA TIENE A SUS CLASIFICADOS PARA LA FINAL PROVINCIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La etapa local de Resistencia de “Chaco Juega” en la categoría Adultos Mayores se disputó en el polideportivo Jaime Zapata, definiendo a los representantes que competirán en la final provincial el 20 de agosto. La final nacional se realizará en Salta, del 1 al 5 de septiembre.

Disciplinas y clasificados Newcom: Resistencia

-Tejo femenino: Frías Máxima / Gauna Olga

-Tejo masculino: Rodríguez Oscar A. / Méndez Lovera Miguel A.

-Truco mixto: Basabilbaso Luisa Julia / Bernard Juan Pedro

-Tenis de mesa femenino: Romero Adela Olga / García Rosa Yaquelin

-Tenis de mesa mixto: Tejedor María del Pilar / Paredes Alfredo Arnaldo

-Pádel masculino: Conde Olgado Rodolfo / Larrea Felipe Orlando

-Circuito de habilidades motrices: Leyes María Esther / Maglione Oscar Alberto

-Ajedrez: Torres Dionisio, Méndez Alicia Raquel, Ávalos Ángel Ramón, Ávalos Hugo Rodolfo, Encizo Tomás Ángel

-Orientación femenino: Sosa María Petrona / Sánchez Clara Esperanza

-Orientación masculino: Sosa Horacio / Chamorro Reinaldo

-Sapo femenino: Mengual Irene / Gallardo María Lidia

-Sapo masculino: Pérez Carlos Alberto

Con gran participación y entusiasmo, los Adultos Mayores de Resistencia celebraron una nueva instancia de esta propuesta que promueve el deporte, la recreación y la integración, a través del Instituto del Deporte Chaqueño.

