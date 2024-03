CHACO FOREVER RECIBE A BROWN DE ADROGUE POR UNA NUEVA FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Más de 200 efectivos policiales custodiaran el partido, que se llevara a cabo este sábado, en el estadio Juan Alberto García a partir de las 21:00.

A través del Centro de Análisis y Control Policial del Chaco, diagramaron el partido de la fecha 6 por el torneo Primera Nacional, entre Chaco For Ever (local) vs Brown (visitante). El dispositivo de seguridad iniciara a partir de las 18:00.

El operativo contará con un total de 290 efectivos, grupos de la División Infanterías, Rural, Caminera, personal de Comisarias, monitoreo por cámaras de seguridad, controles de alcoholemia y de antecedentes para garantizar la seguridad del público.

RECOMENDACIONES Y ELEMENTOS PROHIBIDOS PARA EL INGRESO:

– Se dispondrá de sistema de vallados para neutralizar áreas, pero el tráfico no se verá interrumpido

-No podrán ingresar con encendedores, cinturón con hebilla, botellas de plásticos o de vidrio, hielo, termos, mates, rollos de papel, sombrillas o paraguas, banderas con caño de madera, plástico o hierro y cualquier otro elemento contundente.

-Se recomienda al público que asista al estadio temprano, para evitar aglomeramiento de personas en los ingresos.

Relacionado