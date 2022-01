CHACO FOR EVER YA TIENE RIVAL CONFIRMADO PARA EL DEBUT EN LA PRIMERA NACIONAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Luego del sorteo realizado por la Asociación del Fútbol Argentino este jueves por la mañana, el elenco albinegro ya conoció sus rivales para las primeras dos fechas, una de las cuales tendrá lugar en el “Gigante de la Avenida”.

El debut de los dirigidos por Daniel Cravero será frente a San Telmo de visitante. El histórico equipo del ascenso tiene su estadio dentro de la Isla Maciel, uno de los lugares más recónditos de Buenos Aires que genera de los partidos un obstáculo complicado, lo que propone una prueba inicial de fuego para los chaqueños.

Para la segunda fecha, For Ever recibirá en su cancha a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, club con más de 100 años que logró el ascenso en 2018 a la segunda división, y que actualmente se encuentra dirigido por el ex arquero de gran paso por Primera División y la selección argentina (de la mano de Diego Maradona), Diego Pozo.

Para lo que resta de la competición, For Ever recibirá en su estadio a históricos como Belgrano (Cba.), Almirante Brown, Flandria, Morón, Almagro, Instituto (Cba.), Chacarita, Tristán Suárez, Atlético de Rafaela, Estudiantes (BA) y San Martín de San Juan. En tanto que de visitante deberá ir a la cancha de All Boys, Gimnasia y Esgrima (J), Temperley, Alvarado (MdP), Nueva Chicago, Quilmes, Ferro, Sacachispas, San Martín (T), Atlanta, entre otros.

Por otro lado, el albinegro sigue activo en el armado del plantel, y esta mañana anunció la renovación del mediocampista Gonzalo Alarcón, quien seguirá ligado al club por esta temporada 2022.

Alarcón renovó y seguirá ligado al club para la Primera Nacional.

