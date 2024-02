CHACO “DROGAS, MÁS DE 150 MIL PESOS, UN DETENIDO”

El procedimiento se realizó en Avia Terai, un detenido, 65 gramos de marihuana, más de 150 mil pesos secuestrados. –

D.Z.I.P.R.S.P. SUPERV. ZONA IX° INT. COMISARÍA AVIA TERAI CAUSA: SUP. INF. LEY 23737 MAG. INTERV: FISC. ANTIDROGAS N° 1- a/c Dra. LOVEY PESSANO (SUBROG.) LUGAR: Av. 10 esq. 7 AVIA TERAI. FECHA: 17/02/2024.-

HORA: 22:10

La policía recibe un llamado telefónico anónimo, dando cuenta masculino vistiendo gorra c/ rosado flúor, y camiseta Club boca, en Av. 10 y 9, aparentemente estaría vendiendo estupefacientes.

Constituida la prevención inicia recorrida fines dar c/ mencionado individuo, visualizando persona c/ similar característica, quien al notar presencia policial intenta darse fuga, siendo alcanzado escasos metros, siendo identificado como O.G.D. (A) Bora, 19 años, procediendo realizar requisa en presencia testigo, teniendo en su poder sumar efectivo $152.600,00 pesos; (01) envoltorio papel madera c/ cinta, conteniendo sustancia c/ verde, (03) envoltorio distinto tamaño, transparente tipo nylon, conteniendo misma sustancia, (01) paquete papelillos, (01) encendedor y (01) teléfono m/Motorola c/ turquesa, siendo conducido c/ acompañamiento testigo a Unidad.

Se solicitó intervención personal Drogas Interior Saenz Peña, quienes realizaron prueba campo, arrojando pesaje 65 gr, Narco-test positivo p/ marihuana. Se confeccionó acta constatación y secuestro.

