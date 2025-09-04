CERRAMOS AGOSTO A PURO DEPORTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Nuestra ciudad volvió a ser escenario de importantes eventos deportivos, fortaleciendo el compromiso de esta gestión con el deporte como motor de integración, salud y desarrollo para toda la comunidad .

Pádel en Sáenz Peña: Los alumnos de la Academia de Agustín Cañete representaron a Tres Isletas con gran entrega. En 7ma Caballeros, Maldonado y Buksa llegaron a cuartos de final, mientras que Herrera y Medina alcanzaron semifinales . En 3ra Caballeros, Agustín Cañete se consagró campeón .

Torneo de Pádel en Complejo Más Pádel: Este fin de semana se disputó un gran torneo en nuestro complejo local, con la participación de 36 parejas de 8va Caballeros y Suma 12 Caballeros provenientes de Tres Isletas, Sáenz Peña, Castelli y Miraflores . Campeones Suma 12: Gonzalo Serial – Luciano Fretes Campeones 8va: Mario Dec – Máximo Dec

10° Aniversario de la Liga LIFTI de Futsal: Celebramos una década de historia recibiendo equipos masculinos, femeninos y categorías Sub 17 y Sub 20 .

Alianza Vóley en Liga Saenzpeñense: El viernes 27 de agosto, las chicas del Club Alianza Vóley participaron de la fecha de la Liga Local Saenzpeñense de Vóley +30 en la ciudad de Sáenz Peña . Gracias al acompañamiento del Municipio pudieron ser parte de esta competencia, representando con orgullo al club y a nuestra comunidad .

Atletismo en Juan José Castelli: Estudiantes del paraje El 71 participaron el viernes 22 de agosto en el torneo de la instancia zonal de atletismo en la localidad de Juan José Castelli , representando con esfuerzo y compromiso a su escuela y a toda nuestra comunidad.

Desde el Municipio reafirmamos que el deporte es una herramienta de transformación e inclusión, y vamos a seguir impulsándolo para construir juntos una comunidad más unida y con oportunidades para todos

