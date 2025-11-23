La recuperación de la confianza empresarial no logró quebrar el estancamiento del mercado laboral en la Argentina. Un informe del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del INDEC reveló que casi el 97% de las empresas del sector manufacturero descartó contratar nuevo personal en el corto plazo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la cifra más contundente del relevamiento es que solo el 3,4% de los industriales proyecta ampliar su plantilla entre noviembre y enero. Este dato, incluso menor al registrado en septiembre (3,7%), consolida un panorama de empleo prácticamente paralizado.

El estancamiento laboral

La fotografía del empleo industrial para el inicio del verano es la siguiente:

-Sin cambios: El 80,1% de las empresas no proyecta ninguna variación en su dotación de personal.

-Despidos: El porcentaje de quienes anticipan despidos se redujo ligeramente, situándose en el 16,5% (frente al 18% anterior).

-Producción: La actividad productiva también se mantiene congelada, con el 64,3% de las firmas sin esperar cambios en el horizonte.

La paradoja de la confianza

Aunque el empleo sigue estático, el índice de confianza mejoró por primera vez en seis meses, situándose en –22,8 puntos en octubre (una leve mejora respecto al –23,2 de septiembre). Esta mejoría está impulsada principalmente por expectativas más favorables respecto a la inflación y la demanda interna.

No obstante, las empresas continúan priorizando la conservación de márgenes. El principal obstáculo para impulsar la producción y, por ende, la contratación, sigue siendo la baja demanda interna, identificada como el mayor problema por el 50,2% de los industriales.