CAUSA VIALIDAD: CONFIRMARON EL FALLO A FAVOR DE CRISTINA KIRCHNER EN LA JUSTICIA CIVIL
La Cámara Civil y Comercial Federal resolvió que ya se caducó el plazo para reclamarle una indemnización a la expresidenta, que está en prisión domiciliaria.
El pedido de caducidad de la causa civil había sido presentado por la defensa de Cristina Kirchner en momento culminante de su proceso en el fuero penal, donde fue condenada a seis años de cárcel y se encuentra recluida en su domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución.
En primera instancia el juez Dos Santos investigó si la causa civil de la Dirección Nacional de Vialidad contra la expresidenta había tenido una inactividad procesal útil en seis meses, pero en su fallo no dirimió la cuestión ni declaró la extinción del derecho a realizar un nuevo reclamo.
Con estos datos, la Dirección Nacional de Vialidad apeló la sentencia por considerarla arbitraria, pero la Cámara ratificó la respuesta.