Causa Vialidad: confirmaron el fallo a favor de Cristina Kirchner en la Justicia Civil

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó esta semana el fallo en que se estableció la instancia de caducidad del plazo contemplado por el Código Procesal para que prosperara la demanda de la Dirección Nacional de Vialidad contra Cristina Kirchner en ese fuero.

A la par de la causa penal, y en base a los delitos allí detallados, representantes de la Dirección Nacional de Vialidad habían iniciado una demanda contra Cristina Kirchner en el fuero civil en reclamo de una indemnización, pero un fallo de primera instancia dio por vencido el plazo para que avance esa acción legal.

Este jueves trascendió que los camaristas Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi votaron a favor del fallo de Marcelo Bruno Dos Santos, pero la tercera integrante del tribunal, Florencia Nallar, se expresó en disidencia.

Cristina Kirchner saluda la militancia.

Perozziello Vizier y Gottardi señalaron que «la parte que promueve un proceso asume la carga de urgir su desarrollo en virtud del conocido principio dispositivo, sin perjuicio de las facultades conferidas al órgano judicial, y únicamente queda relevada de aquella cuando solo al tribunal le concierne dictar una decisión, supuesto que no se configura en autos».