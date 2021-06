CAUSA JOSUÉ LAGO: VIÑUELA ES EL ÚNICO POLICÍA IMPUTADO Y ESPERAN QUE SE RESUELVA SU PRISIÓN PREVENTIVA

Tras el asesinato del joven qom Josué Lago en el barrio Los Silos de General San Martín, el agente Pablo Viñuela es el único involucrado en la causa al ser acusado de efectuar el disparó que terminó con la vida de la víctima fatal.

El expediente de la causa sigue sumando fojas teniendo en cuenta que avanzan las diligencias de la fiscal de Derechos Humanos de Sáenz Peña, Silvia Sluzar, y con el correr de los días se van conociendo nuevos detalles.

Según se confirmó desde el Ministerio Público Fiscal, el dermotest confirmó que en la mano de Viñuela había rastros de pólvora, lo que lo complica más en la investigación. Además, otro estudio efectuado sobre las prendas de Josué Lago marcaron que el disparo pudo haber salido de un arma 9 mm, como la que usa la policía, 38mm o algún calibre similar, aunque no pudo ser determinado con exactitud.

Como el cuerpo de Lago presentaba orificio de entrada y de salida, aún no se puede saber el calibre de la bala que lo mató.

En este contexto, cabe marcar que en un principio fueron cinco los policías detenidos por el hecho sucedido el 11 de junio en el barrio Los Silos, pero en la actualidad queda solo Viñuela en prisión y es el único involucrado en la causa ya que los otros fueron desvinculados.

Así las cosas, desde la defensa de Viñuela, representado por Sebastián Quintana y Leandro Fioravanti que son los letrados que representan a la Jefatura de la Policía de Chaco, están a la espera de que se defina sobre la prisión preventiva del agente. En ese sentido, Quintana aseguró que los diez días hábiles que tiene la fiscal Sluzar para definir se cumplen el próximo lunes.

El letrado, en diálogo con el programa radial Alerta Urbana, manifestó que de aquí a la fecha la fiscal “puede seguir produciendo pruebas, es su labor más importante”, aunque consideró que “de ahí a que la prueba le resulte suficiente para una prisión preventiva ya es una cuestión diferente”. Además, remarcó que “la prisión preventiva no se trata únicamente del hecho, la prisión preventiva tiene que tener fines cautelares, es decir que solo se puede aplicar para que el imputado no se escape o entorpezca la investigación, no puede ser pena anticipada ni castigo”.

En el expediente también está incorporado un informe de Gendarmería Nacional, que intervino en la situación del 11 de junio con el objetivo de efectuar un informe imparcial, ya que la policía de Chaco estaba involucrada. Quintana consideró que dicho informe “es el más interesante de todos” porque de lo que da cuenta “es que ellos ingresan al lugar de los hechos pasadas las cuatro de la tarde cuando esto había ocurrido cerca de las 8 de la mañana y dicen que se encontraron con una escena totalmente contaminada”.

“De hecho hay una especificación que dice que hay una persona de apellido García que el resto de los habitantes llamaban cacique que apareció con dos bolsas llenas de bala, municiones, vainas servidas, etcétera, y le entregó a Gendarmería diciendo acá está la prueba. Eso está en la causa y la fiscal lo ha merituado en la imputación de viñuela y lo que estamos viendo a raíz de lo que dijo gendarmería es que esa prueba está totalmente contaminada, fue manoseada por aproximadamente 200 personas”, añadió.

Como se expresó más arriba, no se encontró el proyectil que mató a Lago, aunque sí se pudo determinar que el recorrido de la bala fue de abajo hacia arriba. “Eso indicaría que es una bala de rebote. No se tiene el proyectil, con independencia de donde haya provenido el disparo, la trayectoria que han indicado los médicos forenses nos da cuenta que ese proyectil primero pegó en el piso, rebotó, y de manera casual ingresó en la humanidad de Lago, esto no fue un disparo directo lo haya efectuado quien lo haya efectuado”, dijo el abogado de Viñuela.

Por último, Quintana confirmó que aún no se encontró el arma reglamentaria que portaba el agente Pablo Viñuela, quien denunció que se la robaron en el medio de los disturbios de aquel 11 de junio. Sobre el hecho además agregó que “se han realizado dos allanamientos en domicilios vinculados a Viñuela, quizás la fiscal tuvo la idea que Viñuela ocultó el arma o quien sabe que pasó por la cabeza de ella, pero francamente es evidente que no tenía asidero porque los dos allanamientos dieron negativo”.

