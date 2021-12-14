CASTELLI “PASZAGALES AGRADECE A ANALIA RACH QUIROGA Y RINDE CUENTA DEL SUBSIDIO RECIBIDO”
El presidente del Club Paszagales Vóley Leonardo Fabio Barón en las redes sociales agradece a la Vicegobernadora Analía Rach Quiroga por el subsidio para la institución y al mismo tiempo rinde cuenta del dinero recibido.-
EL POSTEO EN SU MURO DE FACEBOOK
BUENOS NOCHES MI NOMBRE ES BARÓN LEONARDO FABIO PRESIDENTE DEL CLUB PASZAGALES , QUIERO ACLARAR PARA NO SEGUIR CON MALOS ENTENDIDOS PORQUE A LAS PRUEBAS ME REMITO.
POR INTERMEDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y GESTIÓN DE QUIEN LES HABLA Y LA SEÑORA VICE GOBERNADORA CONSEGUIMOS UNA AYUDA ECONÓMICA DE $80.000 LOS CUALES FUERON INVERTIDO EN 9 PARES DE ZAPATILLAS CADA UNA TUBO UN COSTO DE $10.700 LA DIFERENCIA DE $16.300 PUSO EL CLUB PARA LLEGAR A CUBRIR EL GASTO TOTAL..
DICHAS ZAPATILLAS ESTAN DESTINADAS AL USO DE LOS JUGADORES EN PARTIDOS COMPETITIVOS DE VOLEY ACA EN CASTELLI COMO EN OTRAS LOCALIDADES. .
OTRA DE LAS GESTIONES ES LA BECA DE DOS JUGADORES PARA SOLVENTAR SUS GASTOS .. Y PARA CULMINAR CON ESTE DESCARGO OTRA DE MIS GESTIONES Y DE LA SRA VICE GOBERNADORA ES EL COLECTIVO PARA VIAJAR A MAR DEL PLATA EN FEBRERO DONDE LOS JUGADORES SOLO PAGARAN SEGURO DE TRANSPORTE EL RESTO CORRE POR CUENTA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LOTERIA CHAQUEÑA..EL CLUB TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS PARA QUIEN DESEE VER LO QUE HACEMOS . NUESTRO CLUB HACE HISTORIA AL PARECER A OTROS MOLESTA PERO TENEMOS LA CONCIENCIA TRANQUILA Y ESTA TODO REGISTRADO EN NUESTRO CONTADOR.-
DE LOS 30 AÑOS QUE TIENE EL CLUB NUNCA RECIBIMOS SEMEJANTE APORTE COMO LO HIZO LA SEÑORA VICE GOBERNADORA ANALIA RACH QUIROGA QUIEN GESTIONÓ DE MANERA HONORABLE TODO QUE LE PROPUSIMOS ESTAREMOS SIEMPRE AGRADECIDOS POR TAN IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN.
ADJUNTO FOTO DEL DEPÓSITO DEL INSTITUTO DE DEPORTE.