CASTELLI: «MADRE Y HIJOS AMENAZADOS POR DELINCUENTES: AMENAZARON CON PRENDER FUEGO NUESTRA CASA Y NUESTRO AUTO»

El hecho denunciado ocurrió en el Barrio Papa Francisco de Juan José Castelli, una valiente mujer de 42 años enfrentó a dos individuos que querían vender cosas supuestamente robadas, al no querer comprar la amenazaron con incendiar su hogar y vehículo. En un acto de coraje, logró capturar una imagen de los delincuentes, quienes no dudaron en proferir intimidaciones atroces.

Los perpetradores, descritos como hombres jóvenes de entre 25 y 30 años, mostraron una total falta de escrúpulos al amenazar con lanzar un bidón de nafta y afirmar conocer la rutina de los hijos de la familia. Con total desprecio por la vida y la seguridad, uno de ellos mencionó tener un cuchillo y no demostrar ningún tipo de remordimiento por sus acciones.

La familia afectada, compuesta por la mujer, su esposo empleado judicial y sus dos hijos, se encuentra en estado de shock tras este espantoso episodio. Los delincuentes, aparentemente actuando con impunidad, ya habían perpetrado robos en el mismo vecindario, demostrando una alarmante audacia, (según información extraoficial el de remera blanca de la foto que quien amenazo y tendría un frondoso prontuario”

La denuncia realizada por la mujer destaca la gravedad de la situación, solicitando protección policial urgente para resguardar la integridad de su familia. Con su esposo ausente por viaje, teme por la seguridad de ella y sus hijas menores, exigiendo medidas inmediatas tanto del sistema judicial como policial.

Este ataque ha dejado a la comunidad consternada y en alerta, recordándonos la urgencia de abordar la creciente problemática de la delincuencia en nuestra ciudad.

DENUNCIA REALIZADA EN LA COMISARIA 1° DE JUAN JOSE CASTELLI

La mujer de 42 años Domiciliada en el BARRIO PAPA FRANCISCO de la ciudad de Juan José Castelli DENUNCIA: «textuales palabras» Que vengo por este medio a dar cuenta que en la fecha horas 21:00 aproximadamente me encontraba en mi domicilio particular antes mencionado, haciéndose presente en mi domicilio dos personas masculinos de aproximadamente de entre 25 y 30 años de edad, golpearon las manos, uno se acercó al portón y el otro de atrás le dijo que lindas casas hay en este barrio para prender fuego esto lo escuche tal cual, luego uno de ellos se dirigió al garaje y dijo que también iba a prender fuego el vehículo pero lo más grave de esto es que estas personas cuando iban caminando y retirándose del lugar dijeron «QUE VAN A MATAR A NUESTROS HIJOS QUE JUEGAN EN LA ESQUINA» y esto es muy grave ya que anteriormente fueron a casas de vecinos mirando las casas y ofreciendo dos rosas para vender siendo la hora 21:00 de la noche, después cuando un vecino que le habían robado los vio los reconoció que anteriormente días atrás le entraron a robar, al huir estas dos personas gritaban que nos cuidemos y cuidemos a nuestros hijos, diciendo además ellos hablaban de prender fuego con botellas con naftas. Acciona penalmente por el delito que diera lugar. No funda sospecha en persona alguna. Solicita protección en su domicilio una custodia policial ya que la denunciante se encuentra sola junto a su beba y su hija menor y su marido está de viaje y vuelve este martes, teme por la integridad física y la de sus hijas menores. Solicita además que se de intervención al Juzgado de Familia urgente, y que mande una empleada policial femenina a su domicilio. Es todo. PREGUNTADO: Si desea agregar quitar y/o enmendar algo a lo

denunciado. RESPONDE: Que no.

