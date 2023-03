CASTELLI: “LOS PRECANDIDATOS A INTENDENTE, LA RECTA FINAL, EL OFICIALISMO DIVIDIDO, LA OPOSICION COMPLICADA”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Son varios y de distintos partidos políticos los que aspiran el SILLON de la SARMIENTO para el periodo 2023 – 2027, con o sin PASO, algunos van a las internas, otros directamente irían por fuera enfrentando a los de su propio partido.-

LOS PRE CANDIDATOS DE JUAN JOSE CASTELLI son varios, el oficialismo FRENTE DE TODOS fortalecido con dos precandidatos de peso fuerte, el Frente integrador que podría ser DARIO BACILEFF IVANOFF e incluso de habla que podría integrar una alianza y JUNTOS POR EL CAMBIO con varios PRE CANDIDATOS, todos confirmaron sus aspiraciones.-

El resto de las propuestas no logran entrar en carrera, pero son alternativas para quienes están disconformes con el gobierno y la oposición.-

FRENTE DE TODOS ALIANZA ENCABEZADA POR EL PARTIDO JUSTICIALISTA

PIO OSCAR SANDER PARTIDO JUSTICIALISTA Este partido tiene en carrera a PIO OSCAR SANDER actual intendente quien confirmó en este medio que sería nuevamente candidato y que también repetiría la formula actual junto a SOLEDAD RACH.-

El NEPAR partido integrante del FRENTE DE TODOS “Podría ir aliado integrando las lista de concejales o la otra alternativa que solo presenten lista de concejales”.

ORGANIZACIONES SOCIALES “según trascendió que dos organizaciones sociales de la localidad con partido propio, irían con lista propia de concejales y llevarían como precandidato a intendente a PIO SANDER”.

BETO NIEVAS, abogado, ex intendente de la localidad, en su gestión compartió la formula con Sander en esta nueva etapa podría ir acompañado por Franco Tiberio, Nievas también confirmo a este medio que si no hay paso va directamente por fuera a las generales, existe la alternativa que se presente con partido propio.

JUNTOS POR EL CAMBIO

DETZEL DANIEL AGUSTÍN fue integrante del gabinete de Leonardo yulan, concejal , asesor en la cámara de diputado y actualmente conduce la Cosap, dirigente y militante.-

GUC FABIÁN actual presidente de la UCR local, nunca estuvo en gestión alguna, militante de la UCR.

YULAN LEONARDO docente, ex intendente de Juan José CASTELLI, Ex diputado provincial, actual concejal, ex presidente del comité local de la UCR.-

LAZZARINI SEBASTIÁN Actual diputado, fue candidato a intendente en las elecciones de 2019 donde gano el actual intendente PIO SANDER, Ex presidente de la UCR local.

DANTE ARIEL IBAÑEZ militante radical, ex presidente de la JR, Ex presidente del Comité de Circuito 136, fue secretario de Gobierno, Secretario del Consejo deliberante, actualmente es personal municipal del planta

FRENTE INTEGRADOR

El pre candidato podría ser DARIO BACILEFF IVANOFF quien no descartó esa posibilidad en la entrevista con este medio.

CIUDADANOS A GOBERNAR : Brian Kolher fue candidato en las elecciones de 2019 , es trabajador de comercio, joven militante social.

OPSA MECHA : MECHA SANCHEZ anteriormente fue candidata a diputada provincial, fue precandidata a Intendente, dirigente social fundadora de la EPGS N° 8 OPSA MECHA, hasta ahora única precandidata mujer.-

LIBERTARIO CHACO “podría tener candidato a intendente y concejales”.

Relacionado