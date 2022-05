CASTELLI: “LOS AGARRARON CON LAS MANOS EN LA MASA”, INGRESARON A UNA VIVIENDA QUE SU DUEÑO SE ENCONTRABA EN BS. AS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Pasada la hora 23:00 del jueves 04 de mayo, los efectivos de la Comisaria Primera J.J. Castelli, realizaban circulación preventiva, cuando observan a tres masculinos en actividad sospechosa ingresando a una vivienda ubicada en Rivadavia N° 440 de esta ciudad.

Dos masculinos mayores de edad, del interior de una morada cargaban pertenencias sobre un camión Ford F-350, conducido por una persona que oficiaba como fletero de la carga. Al interrogatorio policial no supieron dar respuesta satisfactoria, por lo que, entrevistada una vecina lindante, dio cuenta a los uniformados que su dueño actualmente se encuentra en la Pcia. de Bs. As. Establecieron signos de violencia sobre aberturas posteriores y seguido a esto, entablaron comunicación con el propietario, quien efectivamente se encontraba fuera de la provincia, e interiorizado de ésta situación, manifestó no haber autorizado a ninguna persona para ingresar a su propiedad.

Se practicó el secuestro de *una parrilla para cama madera de dos plazas, con colchón, una heladera Marsahall, dos caballetes de madera, una cocina marca CONDOR, un porta CD VGO, dos cajas de maderas, una almohada, un televisor RCA, y una motocicleta Motomel 110 cc. en la que se movilizaban ambos sujetos.

El Fiscal en turno, dispuso se le recepcione declaración testimonial al chofer del camión y que ambos masculinos restantes sean aprehendidos en el marco de la causa “Sup. Tentativa de Robo”.

