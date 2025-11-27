CASTELLI: LICAF CIERRA UN EXITOSO AÑO EN EL DEPORTE INFANTIL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este miércoles 26 de noviembre, en el Arenas Impenetrable 🏟️, se llevó adelante la gran fiesta de apreciación a los deportistas del fútbol infantil de varias categorías, quienes recibieron un reconocimiento por su práctica deportiva durante el año 2025. Durante este período se desarrolló el Torneo Juan Braun 🥅, articulado con equipos de Juan José Castelli y Miraflores.

En esta oportunidad participaron los siguientes clubes 👇

⚪ Juventud de Castelli

🔵 Club Deportivo Castelli Social y Cultural

⚽ Escuela de Fútbol Infantil SUOEM

🟡 Club Atlético Barrio Sarmiento

🔴 Club El Real

🟢 Escuela de Fútbol Infantil José Valerio Núñez

🌟 Club Sueño del Impenetrable (Miraflores)

💙 Club Atlético y Deportivo Estrella

🟠 Club Barrio Unido (Miraflores)

Se realizaron menciones especiales a la valla menos vencida 🥅, a los goleadores ⚽🔥 y a los ganadores de cada categoría: 1°, 2°, 3° y 4° puesto 🏅. En total participaron más de 1150 jugadores y jugadoras, un número que refleja el crecimiento y la participación activa del fútbol infantil en la región 💪👧👦.

El presidente de LICAF, José Núñez 🙌, agradeció el apoyo de los padres y de toda la comunidad, destacando que gracias a ese acompañamiento se pudo culminar el año de esta manera. También expresó su reconocimiento a la comisión y al municipio por su constante aporte. Felicitó especialmente al club Juventud por su gran labor y por ser una institución formadora con presencia en varios clubes 🟦👏.

De esta gran fiesta del deporte también participó el intendente Pío Sander 🤝, quien felicitó a los niños, entrenadores y padres por su compromiso. Destacó el trabajo de la comisión de LICAF por formar un “gran semillero” 🌱 de jugadores que hoy trascienden en diferentes clubes del país, mencionando como ejemplo a quienes integran selecciones juveniles. “Ver a Closter de Castelli nos entusiasma y nos hace pensar que cualquiera de ustedes puede estar allí algún día” ⭐.

El intendente expresó además que estos premios representan el fruto del esfuerzo, la buena conducta y la amistad 🤗 construida durante todo el 2025, logrando una convivencia deportiva ejemplar. Instó a los niños y jóvenes a continuar con la práctica deportiva que hace tan bien al desarrollo y fortalece la vida comunitaria ❤️⚽.

Seguidamente se realizó la premiación a los deportistas 🏅. Participaron de este momento: Ismael Pablo Barnes – Secretario de Gobierno

Roberto Scheffer – Subsecretario de Deportes

Rubén Romero – Secretario de Cultura y Turismo

César Illesca – Coordinador de Relaciones con la Comunidad

