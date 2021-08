CASTELLI “LE CARNEAN DOS CABRAS PREÑADAS A UN PRODUCTOR DE CASTELLI”

Durante la mañana de la CRUDA REALIDAD programa que se emite por PORTICO FM 105.5 recibimos mensajes de texto, imágenes y luego la denuncia donde el Productor ULRICH TOMAS MARIO que dice “vivo a 8 kilómetros de Castelli, tengo un campo de 100 hectáreas, me dedico a la cría de ganado mayor y menor y anoche me carnearon dos cabras preñadas a 20 metros de mi alambrado, en el campo del vecino”.

ULRICH ESTAN BASTANTE OSADOS LOS MUCHACHOS

Telefónicamente el hermano del denunciante FABIAN ULRICH nos contó como descubrieron que les habían carneado entre otras cosas dijo “quiero hacer saber los que ocurrió en mi campo tengo seremos, están bastante osados los muchachos (refiriéndose a los delincuentes) carnearon dos animales cabras preñadas a metros de nuestro alambrado, en medio de los dos serenos, sé que no soy el único damnificado, por eso pido a quien sean damnificados que hagan las denuncias y nos dejen en la cámara de comercio, la situación esta complicada”-

OTROS CASOS DE DELITO RURAL

Ulrich agrego en la entrevista lo siguiente “este no es el único caso, roban ganado menor, a dos kilómetros de Castelli le robaron dos baterías nuevas de un tractor, se carnearon lechones, a otro productos en su campo le carnearon un pernero pero solo se llevaron los cuartos, por eso insisto a todos los productores que hagan las denuncias”.-

LA DENUNCIA

Tomas Mario Ulrich denuncio “vengo a esta instancia los fines de poner en conocimiento que tengo un campo de 100 hectáreas sito en paraje la Indiana distante a unos 10 kilómetros, totalmente cerrado con 8 hilos de alambres y postes de maderas, en el lugar cuento con sereno, en el lugar me dedico a la cría de ganado mayor y menor que en fecha me informa uno de los empleados que encontró a unos 20 metros del alambre, del lado del campo del vecino SANDER MARIO, restos de la faena de (02) animales caprinas sexo hembra preñadas, encontrando en el lugar las vísceras y los fetos, además se pueden ver hullas de pisadas de alpargata y zapatilla. Se damnifica sin estimar monto, no funda sospecha en persona alguna”.-

