CASTELLI HONRA SUS RAÍCES: COMENZÓ LA SEMANA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Desde la Municipalidad de Juan José Castelli, como cada año, este 19 de abril se conmemoró el Día de los Pueblos Originarios con el desarrollo de distintas actividades que revalorizan la cultura, las tradiciones y la identidad de nuestros pueblos.

En este marco, se dio inicio al campeonato de fútbol, una propuesta que busca no solo promover el deporte, sino también mantener viva la memoria colectiva y el legado cultural de nuestras comunidades.

El intendente Pío Sander encabezó el acto de apertura, dando la bienvenida a los equipos participantes,más de 140, provenientes de distintas localidades y destacando la importancia de esta fecha como un espacio de encuentro, respeto y reivindicación.

Durante su mensaje, expresó el deseo de que esta jornada sea vivida con espíritu deportivo, compañerismo y amistad, reafirmando los valores de igualdad y convivencia. Asimismo, anunció que esta será la “Semana de los Pueblos Originarios”, durante la cual se llevarán adelante diversas actividades culturales y comunitarias.

Con todo dispuesto, se dio formal inicio a la jornada deportiva, en un clima de celebración, integración y reconocimiento a nuestras raíces.

Participaron de este lanzamiento el intendente Pio Sander , subsecretario de deportes Roberto Scheffer, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender, el subsecretario de Pueblos Originarios Lázaro Díaz, el secretario de Servicios Públicos Rubén Chávez, el secretario de Cultura y Turismo Ruben Romero y el subsecretario de Relaciones con la Comunidad Cesar Illesca.