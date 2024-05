CASTELLI “FEMICIDIO MATO A ROMINA E HIRIO A LA ACTUAL PAREJA, EL FOLCLORE DE LUTO”

El lamentable hecho ocurrió en BARRIO 25 VIVIENDAS detrás de los Silos de la Cooperativa Castelli, ya está detenido el autor del FEMICIDIO sería su ex pareja de apellido C. ;en el patio FRONTAL Romina Pacheco fue encontrada sin vida,y dentro de la vivienda su actual pareja Marcos R con varias heridas, hace instante fue detenido C. en su actual domicilio , según trascendió en el momento de la detención ya tenía un bolso preparado.-

INFORME POLICIAL

DIRECCION ZONA INT. J. J. CASTELLI , COMISARIO DE TURNO, FECHA: 1/5/2024

HORA: 06:11 CAUSA: SUP/ FEMICIDIO FISC. INTERV. FISC. 1, A/C, DRA. RAQUEL MALDONADO

LUGAR: Barrio 25 Viviendas

Constituida la Prevención al barrio 25 vivienda en domicilio particular, sobre patio frontal se observa una persona de sexo femenino sin signo vitales (ROMINA PACHECO), mayor de edad, en el interior de la viviendas (FRANCO R.), mayor de edad, con múltiples heridas, mismo sería la pareja actual de Pacheco. En lugar se encuentra dos menores (12 y 3 ) años, hijos de PACHECO.

Desde nuestra redacción nos comunicamos con el Hospital Bicentenario y nos dijeron que Rosin está siendo intervenido quirúrgicamente estado actual reservado.-

