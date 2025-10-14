CASTELLI: DEMORADO CON UN ARMA DE FUEGO SIN DOCUMENTACIÓN EN ZONA RURAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos del Departamento de Seguridad Rural de Juan José Castelli secuestraron un revólver y cartuchos durante un operativo preventivo realizado en el paraje Pampa Argentina.



El procedimiento tuvo lugar este lunes alrededor de las 20:30, cuando personal rural se encontraba realizando recorridas de prevención por un camino vecinal de la zona. En esas circunstancias, los agentes interceptaron una camioneta Ford F-100 conducida por un hombre de 30 años, domiciliado en Villa Río Bermejito.

Al efectuar la verificación, constataron que el conductor transportaba un arma de fuego tipo revólver marca Rubiextra calibre 32 y seis cartuchos del mismo calibre, sin contar con documentación que acreditara su legítima propiedad o tenencia.

Consultada la Fiscalía de Investigación de Juan José Castelli, a cargo de la Dra. Raquel Maldonado, se dispuso que el ciudadano sea notificado de la infracción al artículo 189° bis del Código Penal Argentino, continuando en libertad. El arma y los cartuchos fueron formalmente secuestrados, instruyéndose actuaciones judiciales correspondientes.

