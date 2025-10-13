CASTELLI: 25° ANIVERSARIO DE LA FIESTA DE LA CERBEZA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, participó de la tradicional Fiesta de la Cerveza en la que se celebraba el 25° aniversario de ballet de la asociación, un evento que año tras año reúne a vecinos y visitantes para disfrutar de la cultura, la música y las tradiciones 🍻🎶

En la ocasión, el intendente hizo entrega de una resolución declarando de Interés Cultural y Social la realización de esta fiesta, destacando el esfuerzo y compromiso de los organizadores con la difusión cultural y el fortalecimiento de nuestras raíces 👏🌎

Del mismo modo, el municipio colaboró con una ayuda económica para el desarrollo del evento, reafirmando su acompañamiento a las actividades culturales y comunitarias 💪🤝

La jornada dio inicio con un colorido desfile, donde los participantes lucieron atuendos típicos y presentaron danzas tradicionales que deleitaron al público 💃🕺

Además, se llevó a cabo una feria de artesanos, con una amplia variedad de productos manufacturados. Entre los más destacados: pernil ahumado y cervezas artesanales, que el público pudo degustar y disfrutar

