CASO CECILIA: ZDERO BUSCA QUE EL MATRIMONIO SENA SEA JUZGADO COMO COAUTOR DEL CRIMEN

El gobernador dijo que la querella presentará un recurso para que Emerenciano Sena y Marcela Acuña sean considerados coautores del asesinato de la joven.

Luego de la elevación a juicio de la causa por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, que incluyó cambios en las imputaciones, el gobernador Leandro Zdero anunció este miércoles que el Poder Ejecutivo buscará precesalmente que el matrimonio Sena vuelva a ser considerado coautor del crimen, junto a su hijo, César Sena.

«Quiero informar al pueblo del Chaco que, ante el cambio de carátula del Caso Cecilia, he dado instrucciones precisas al Ministerio de Gobierno para que, a través de la querella, se presente un recurso para que, tanto Emerenciano Sena como Marcela Acuña, sean considerados coautores del aberrante crimen que tuvo como víctima a Cecilia, y se los juzgue como tal», expresó el gobernador.

Asimismo, mediante un mensaje audiovisual, sostuvo: «Claro que respeto a los poderes del Estado, pero no podemos permitir que, quienes claramente sabemos cómo se manejaban en todos los órdenes de la vida, y que no hacían nada sin que todo esté controlado por estos siniestros personajes, no paguen por lo que hicieron».

«Y es por Cecilia, por su familia, por tantas otras víctimas, y por el pueblo del Chaco, que consideramos que deben tener la pena máxima en la cárcel, y que es la cárcel el lugar en que verdaderamente deben estar por el resto de sus vidas», manifestó Zdero, y concluyó: «Disculpen mi vehemencia. Saben que soy políticamente incorrecto, pero creo humanamente expresar el sentir de todos los chaqueños».

En la reformulación de los hechos, para la elevación a juicio, el Equipo Fiscal Especial dispuso imputar sólo a César Sena como autor del crimen de Cecilia, mientras que a sus padres los imputó como partícipes primarios.

