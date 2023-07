CASO CECILIA STRYZOWSKI: LA QUERELLA DE LA SECRETARÍA PIDIÓ QUE SE INVESTIGUE LA PARTICIPACIÓN DE UNA OCTAVA PERSONA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

«Entendemos que hubo otra participación, otra persona que podría haber encubierto el hecho y ya hicimos la presentación», señaló la abogada del área de Litigios Estratégicos, Nahir Barud.

El Gobierno provincial, a través del área de Litigios Estratégicos, continúa litigando el caso de Cecilia Strzyzowski. Mediante la querella impulsada desde el Área a cargo de Nahir Barud, se realizó la semana pasada una presentación ante la Fiscalía para pedir que en la investigación se analice la posibilidad de que exista un octavo implicado.

«Entendemos que hubo otra participación, otra persona que podría haber encubierto el hecho y ya hicimos la presentación», señaló la abogada Nahir Barud, quien lleva adelante la representación de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en la querella. «Podemos hablar de que habría existido una octava persona, aunque todavía no lo pudimos comprobar porque hay que tener pruebas determinadas», agregó.

Sobre el trabajo con los restos óseos, Barud explicó que los peritajes se realizaron en dos oportunidades con ayuda de los equipos forenses de Córdoba y Corrientes respectivamente, tarea que llevó más de 10 horas y donde estuvo presente la abogada.

Durante los peritajes pudieron reconstruir algunos restos que efectivamente no estaban en buen estado, ya que habrían sido incinerados, estaban fragmentados «y nos lleva a pensar que es difícil comprobar el modo en que la mataron», explicó Barud. También adelantó que a través del ADN se podrá comprobar la muestras de sangre obtenidas en otro lugar, ya que la semana pasada fueron tomadas las muestras de ADN a la familia de Cecilia.

Por otra parte, Barud indicó que con la investigación realizada por el Equipo Fiscal Especial, se pudo comprobar que existió un hecho delictivo, que hubo premeditación, que existió un contexto de violencia de género, y que existía un encubrimiento por parte de al menos cuatro de las personas involucradas.

La prisión preventiva tiene más de 198 pruebas obtenidas en menos de un mes «y dentro de eso tenemos un mapa de georreferenciación, las antenas que podrían haber ocupado los celulares, informes de telefonía que ubican minuto a minuto a los implicados, la cámara que enfoca la vivienda donde habrían asesinado a Cecilia. Lo que resta ahora es esperar el ADN, que lleva prácticamente un mes, y hay que esperar nuevas pruebas», detalló Barud.

Hasta la fecha, los implicados en la causa son César Sena con homicidio triplemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor y por el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de coautor; Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de coautores; Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso, Gustavo Obregón y Fabiana González por encubrimiento agravado.

Cabe recordaf que la función del área de Litigios Estratégicos es garantizar el tratamiento del caso con perspectiva de géneros y derechos humanos, a través de la querella particular de la causa a lo largo de todo el proceso judicial.

CRONOLOGÍA

El Gobierno provincial continúa poniendo a disposición todos los recursos que requiera el equipo fiscal especial conformado por la Justicia para la investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, quien permanece desaparecida.

En ese contexto, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros reiteraron el pedido de prisión preventiva que fue formalmente presentado el 14 de junio, con el objetivo de que las personas detenidas continúen en ese estado durante todo el proceso incluyendo el juicio, hasta que sea comprobada o no su culpabilidad en los hechos.

Desde el momento en que se realizó la denuncia por la desaparición de la joven, el 6 de junio, el Gobierno provincial puso en marcha los protocolos del Sistema Provincial de Búsqueda de Personas alertando tanto a fuerzas provinciales como federales, y a otras provincias sobre el caso.

El miércoles 7, se difundió en los medios de comunicación el flyer para la búsqueda de la joven, al tiempo que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros solicitó a la Fiscalía el acceso al expediente judicial.

El jueves 8, la Secretaría de DDHHyG solicitó a la Justicia que en la investigación se evalúe como hipótesis el posible femicidio de Cecilia, con el objetivo de resguardar todas las pruebas necesarias como así también para dar celeridad a la investigación, además de requerir la inmediata detención de César Sena.

Ese mismo día, el caso se puso en conocimiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, con el objetivo de que la familia de Cecilia acceda al acompañamiento nacional y provincial necesario en el contexto de búsqueda. Y autoridades de la Secretaría recibieron a familiares de Cecilia para poner el sistema integral de protección a las víctimas a su disposición con acompañamiento y asesoramiento legal y terapéutico.

El viernes 9, la Secretaría de DDHyG solicitó constituirse como querellante en la causa, solicitando además la prisión preventiva de César Sena y reiterando la necesidad de que el caso se investigue como presunto femicidio. La querella tiene como objetivo garantizar que se respeten los derechos de las víctimas y de sus familias en el proceso de búsqueda de la verdad.

Horas después, en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad y Justicia y la secretaria de DDHHyG solicitaron a la Justicia mayor celeridad y reiteraron el pedido de una investigación con perspectiva de género según los protocolos y normas vigentes.

Además, el fiscal recibió a la familia de Cecilia con el acompañamiento de la dirección de Litigios Estratégicos de la provincia, y en paralelo se presentó un familiar de la joven quien también solicitó constituirse como querellante por parte de la familia.

Desde las 13:30 hasta las 23 se realizaron allanamientos en la casa de los padres de César Sena, y se produjo el secuestro de cuatro automóviles, dinero, y otros elementos de interés para la causa. En el marco del allanamiento, se dispuso las detenciones de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Fabiana González como así también la orden de captura internacional de César Sena.

El sábado 10, autoridades provinciales recibieron nuevamente a la familia de Cecilia, poniendo una vez más a disposición el sistema integral de acompañamiento a víctimas por motivos de género.

Pasado el mediodía fue detenido César Sena. Siendo la cuarta persona detenida vinculada al caso. También, se solicitó orden de allanamiento y rastrillaje en el domicilio rural de Emerenciano Sena, ubicado en la zona rural de Puerto Tirol, conocida como La Zona de campo Rossi, que se hizo efectiva en horas de la tarde y continuó el domingo.

El domingo 11 de junio continuaron los allanamientos con la presencia ininterrumpida del fiscal interviniente y con la colaboración de la Policía del Chaco, disponiéndose aprehensiones en el lugar de los hechos y secuestro de elementos de interés vinculados al proceso.

El fiscal libró una nueva orden de allanamiento en un domicilio situado en la ciudad de Resistencia, y por la tarde ordenó la detención de otras tres personas que se sumaron a las cuatro ya detenidas.

El lunes 12 de presentaron en la fiscalía la secretaria de DDHyG, Silvana Pérez, y la coordinadora de Litigios Estratégicos, Nahir Barud, quienes fueron notificadas de la aceptación de la querella presentada el viernes anterior.

Luego, la querella de la Secretaría de DDHyG solicitó la prisión preventiva de las siete personas que se encuentran detenidas en el marco de la investigación. La medida, impulsada por la abogada querellante de la Secretaría y coordinadora del área de Litigios Estratégicos, Nahir Barud, tiene como objetivo preservar el desarrollo del proceso de investigación y prevenir su entorpecimiento. En efecto, se solicitó que las personas detenidas continúen en ese estado durante todo el proceso incluyendo el juicio, hasta que sea comprobada o no su culpabilidad en los hechos.

El 14 de junio, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros solicitó la prisión preventiva de las personas detenidas, entendiendo que quienes se encuentran detenidos e imputados por el femicidio de Cecilia, deberían permanecer en prisión hasta que se realice el juicio.

El 17 de junio por pedido de la Justicia provincial y del Gobierno del Chaco, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de Gendarmería Nacional puso a disposición siete efectivos y móviles para brindar seguridad al grupo familiar de Cecilia Strzyzowski a fin de prevenir cualquier tipo de violencia y ante amenazas recibidas por la familia.

El 19 de junio El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece cinco millones de pesos para quienes aporten datos sobre el paradero de Cecilia con el objetivo de fortalecer la investigación que lleva adelante el Equipo Fiscal Especial.

Asimismo, el 21 de junio el Gobierno provincial intervino la Fundación Doctor Andrés Saúl Acuña, de la cual era parte la familia Sena involucrada en el crimen de Cecilia. La medida fue concretada este miércoles a través de la Resolución Nº 798 del Ministerio de Gobierno y Trabajo, pero inició el jueves pasado como parte de las acciones para aportar transparencia e información a la ciudadanía acerca de las actividades de la institución. Serán dos las personas encargadas de llevar adelante la intervención: Mirta Morel y Hernán Knezovich.

A la par, el Ministerio de Educación designó al profesor Omar Rojo, director de la regional educativa 10 A, como coordinador responsable de la Escuela de Gestión Social Nº 2 ubicada en el barrio Emerenciano, tras la suspención de Marcela Acuña como Emerenciano Sena como autoridades docentes del centro educativo. De esta manera, se garantiza el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes de la escuela mencionada.

Ante cualquier situación de violencia, dar alerta a los números de emergencia como el Servicio 911, la Línea 137 y la Guardia de Género 362 474-6518, también quien posea información sobre Cecilia, pueden acercarse a la comisaría más cercana o a las oficinas judiciales.

Relacionado