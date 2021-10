CARLA VIZZOTTI CONFIRMÓ QUE NO DARÁN TERCERAS DOSIS DURANTE 2021

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972

La ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti habló este sábado acerca de la situación sanitaria a pocos días de haber comenzado la vacunación en chicos desde los años. Confirmó que comenzarán a aplicar terceras dosis durante el primer semestre del año que viene.

Además, la ministra advirtió que todavía preocupa el contagio de la variante Delta del coronavirus, que si bien no es predominante en el país, los casos “están aumentando”.

“Estamos en una situación muchísimo más favorable de lo que cualquiera hubiera pensado”, consideró Vizzotti en diálogo con CNN Radio. “La campaña de vacunación está avanzando rapidísimo. Es fundamental para poder sostener los logros y seguir pensando en aperturas. Cerca del 90% de los mayores de 18 años iniciaron el esquema”, apuntó.

Sin embargo, advirtió que todavía la pandemia no quedó atrás. “No podemos decir que esto ya pasó. No solo hasta que en la Argentina tengamos más cobertura de vacunación, sino en todo el mundo. Lo mismo con la Delta, que no es predominante y eso es un inmenso logro, pero está aumentando. Todavía tenemos posibilidad de suba del numero de casos”, señaló.

En ese sentido, confirmó que ya es un hecho la aplicación de terceras dosis para reforzar la inmunidad contra el COVID-19. “No todas las enfermedades y vacunas se comportan igual. Si yo tengo Covid, puedo volver a tenerlo y la inmunidad de la vacuna no es de por vida, como la de la gripe, requieren refuerzos periódicos”, dijo. “Desde el principio era una posibilidad muy concreta, así que hemos planificado la campaña para ir ampliando etapas de la vida, como hicimos este año y en función de la evidencia científica, con la posibilidad de completar con refuerzos el año que viene”, indicó.

Los grupos priorizados, según informó la ministra serán, al igual que este año, el del personal de salud, y “los que tengan más riesgo. “La idea es no esperar que suceda algo sino ir adelantándonos. Los países que ya dieron tercera dosis son los que dieron el intervalo mínimo o vacunaron con dosis menos eficaces, como la Sinovac”, consideró Vizzotti.

Relacionado