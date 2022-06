CAPITANICH, JUNTO A OTROS GOBERNADORES, PARTICIPA EN EL SENADO NACIONAL DEL DEBATE POR LA AMPLIACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

«El centralismo avanza de la mano de la injerencia corporativa, porque no hay independencia del Poder Judicial desde el punto de vista político o partidario, hay dependencia de la Corte respecto a corporaciones que promueven mecanismos de presión”, advirtió el gobernador del Chaco. El debate de las cinco iniciativas para modificar el alto tribunal se reanudó en el seno de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Entre los invitados se encuentran además Kicillof, Rodríguez Saá, Melella, Insfrán, Sáenz y Zamora.

Un grupo de gobernadores participa esta tarde del debate sobre la reforma y ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un plenario de comisiones del Senado convocado por el oficialismo y rechazado por la oposición. El debate de las cinco iniciativas para modificar el alto tribunal se reanudó en el seno de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que conducen los legisladores del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli y Guillermo Snopek, respectivamente.

Entre los invitados para el plenario se anotaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; del Chaco, Jorge Capitanich; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Formosa, Gildo Insfrán; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Desde el salón Arturo Illia, los gobernadores exponen sobre un proyecto propio que hicieron público también este mes y en el que proponen aumentar a 25 el número de jueces que conformen al máximo tribunal judicial del país con la meta de obtener una visión más federal del organismo. «Debemos evaluar lo que ocurrió en la historia argentina. De 113 jueces supremos solo 3 fueron mujeres: Margarita Argúas y luego Highton de Nolasco y Argibay. Y de casi 159 años de historia de la Corte Suprema, 141 años sin la representación de una mujer», advirtió el mandatario chaqueño. Y subrayó Capitanich tras la invitación del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek a exponer: «El centralismo avanza de la mano de la injerencia corporativa, porque no hay independencia del Poder Judicial desde el punto de vista político o partidario, hay dependencia de la Corte respecto a corporaciones que promueven mecanismos de presión”.

Rodríguez Saá pide abordar la reforma «fuera de la grieta»

«La grieta es tremenda y hace mucho daño a la Argentina. Nuestro proyecto es de un clima de unidad nacional, no pensamos todos igual», aclaró el gobernador de San Luis en la reapertura del debate en comisión sobre la modificación del máximo tribunal. El mandatario declaró que «hablar de la Corte Suprema es como que si en Argentina se tuviera decidido que de esto no se habla» y consideró que no se estudia en el país la historia del máximo tribunal.

Luego de repasar una cronología sobre las reformas del tribunal a lo largo de la historia, Rodríguez Saá consideró ante los senadores que la trayectoria de la Corte «es una historia de turbulencias». «Hay que hablar de la Corte, los gobernadores abordamos el problema fuera de la grieta. Debemos hablar porque es un problema grave y debemos hacer algo casi fundacional», evaluó, y señaló que la actual es una de las Cortes más chicas del mundo y debe ser federal.

Rodríguez Saá aclaró que no pretenden que «se llame la Corte de …de una persona o que tenga un tironeo en este sentido», y aclaró que no cuestiona las personalidades de los actuales miembros integrantes de la Corte. También indicó que no se cumple la igualdad de género y existe un cúmulo de causas que no se resuelven con celeridad.

