CAPITANICH: “EN LA PROVINCIA TODOS ESTAMOS DEL MISMO LADO, PIDIENDO JUSTICIA POR CECILIA”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En conferencia de prensa, el mandatario se refirió a “una campaña con ataques sistemáticos” para instalar que el Chaco es una provincia feudal, donde existe corrupción y asociación ilegal con movimientos sociales: “Les pido a los medios de comunicación que dejen de mentir”, requirió, al desmentir también comunicaciones con Emerenciano Sena luego de la desaparición de la joven. “La madre de Cecilia tiene todo mi apoyo”, resaltó.

El gobernador Jorge Capitanich, junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, todos los integrantes del gabinete chaqueño, diputados provinciales y nacionales, senadores chaqueños e intendentes, lamentó el “uso político” del caso Cecilia Strzyzowski a través de operaciones de prensa con “noticias falsas y mentiras sistemáticas”; a la vez que desmintió la existencia de una conversación con Emerenciano Sena -hoy detenido e imputado en la causa- luego de la desaparición y presunto femicidio de la joven. “No se puede pensar que nosotros estamos siendo condescendientes con un hecho de estas características”, enfatizó.

“No me puedo hacer cargo de conductas individuales de las personas”, resaltó en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, indicando que tiene padrinazgos, fotos y vínculos con toda la comunidad chaqueña, dada la cercanía y participación en incontable cantidad de actividades y acciones de gobierno a lo largo de sus mandatos constitucionales como gobernador.

Además de esa comunicación con Sena, que desmintió, el gobernador también desestimó la veracidad de publicaciones sobre vinculaciones de su gobierno con la organización social investigada a través de transferencias de fondos posteriores al 2 de junio, la cantidad de predios otorgados, la construcción de obras de pavimento urbano de madrugada, y la falta de control del Estado.

“Pretender vincular al gobernador de la provincia con un hecho de estas características es un ataque siniestro, que nunca se observó en la historia argentina”, enfatizó.

Luego, al decir que existe “una campaña paga”, advirtió: “Estas operaciones dañan a la democracia y al funcionamiento de las instituciones, con el objetivo de afectar a una sola persona. Que esto que estamos viviendo, que es un ataque impiadoso, tenga un final. Terminemos con la agresión permanente”.

Al iniciar la rueda de prensa, de la que participaron medios provinciales y nacionales, Capitanich explicó que la convocatoria tuvo como objeto “aclarar una serie de puntos”, en base a algunas publicaciones periodísticas que continúan intentando vincularlo con quienes hoy están detenidos e imputados en la causa 22.632/2023-1 “Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio” por la muerte de Cecilia Strzyzowski.

Una de esas publicaciones hablaba sobre una posible comunicación entre el gobernador del Chaco y el dirigente Emerenciano Sena, luego de la desaparición de Cecilia. “Es falso de falsedad absoluta. Tengo familia y me afecta sensiblemente el corazón. Les pido a los medios de comunicación que dejen de mentir, a quienes lo hacen con un odio que es imposible de aceptar”, requirió. Además, recordó que el abogado de parte ya se expresó sobre esta cuestión particular, de igual forma que el fiscal Jorge Gómez confirmó hoy ante los medios que en el expediente judicial no existe ninguna referencia a tal comunicación.

“Tengo el cuero duro de la política, he soportado todo tipo de ataques”, dijo finalmente sobre la primera cuestión a la que se refirió en la rueda ante los medios.

Por otra parte, Capitanich habló sobre las transferencias del Estado chaqueño a la organización social que lideraban Sena y Marcela Acuña. “Ninguna de estas transferencias ocurrió después del hecho (de la desaparición, el 2 de junio), a excepción de un caso concreto por el convenio de Salud por el pago de honorarios profesionales, por 825 mil pesos”, precisó.

“Se dice que fueron transferidos 140 millones de pesos. Es todo inventado. Todas estas transferencias que figuran en publicaciones (de medios) no se corresponden con esas cuestiones”, afirmó.

Transferencias, control y fiscalización

El gobernador recordó que en el Chaco hay 5000 organizaciones sociales con cerca de 30 mil trabajadores, a través de las cuales el gobierno lleva adelante múltiples programas. Esas organizaciones reciben transferencias, pero “con un sistema de control y fiscalización”, subrayó, y explicó cómo es el funcionamiento en el caso concreto de la construcción de viviendas a través de este sistema: “Se firman los convenios, aprueban por resolución de cada jurisdicción, se establecen los mecanismos de factura electrónica, y los pagos se realizan de manera electrónica. Luego existe la certificación de la vivienda y un valor promedio, que es la mitad del precio de mercado de una vivienda social que puede hacer una empresa. Garantizamos así oportunidades laborales y la ejecución de un programa para garantizar el acceso a una vivienda digna”.

En esa línea, destacó que la Secretaría General de la Gobernación ha dado intervención, a través de la Asesoría General de Gobierno, han aportado todos los datos requeridos en la causa judicial, al igual que el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Además, el Ministerio de Gobierno y Trabajo a través de la Dirección de Personas Jurídicas y el Registro Público de Comercio, intervino la organización social y sus fundaciones.

“No hay ninguna transferencia que no esté debidamente regulada y sujeta al sistema de rendición de cuentas”, aseguró.

Con respecto a la calidad institucional, Capitanich recordó que el fiscal de Estado es elegido por concurso de antecedentes y oposición, por tanto “tiene la autonomía y la independencia para garantizar la salvaguarda de los bienes patrimoniales del Estado”. Asimismo, mencionó que, por una iniciativa impulsada por él, fue instituido en el Chaco el juicio de residencia. “Tenemos que rendir cuentas durante 12 meses de nuestra gestión de cada uno de nuestros actos, ante la Cámara de Diputados y ante el Tribunal de Cuentas”, indicó.

“Todo el tiempo han intentado plantear feudalismo, corrupción y asociación ilegal con movimientos sociales. Todo es falso”, enfatizó.

En otro punto, y sobre datos que se difundieron hoy a través del Instituto de Colonización, Capitanich recordó que el acta de ocupación del campo de Emerenciano Sena fue otorgada, a través de un dictamen, en el año 2005 por el entonces gobernador Roy Nikisch (UCR), actual candidato a intendente de Resistencia por Juntos por el Cambio.

Además, expuso el dictamen de la Dirección Provincial de Vialidad sobre el pavimento urbano construido en la calle José María Paz, que presuntamente habían sido ejecutadas durante la madrugada. “Es absolutamente falso. La contratación, las condiciones y cómo se hizo está desmentido en un dictamen”, indicó.

Autonomía e independencia del Poder Judicial

En ese marco, Capitanich recordó los intentos y pedidos para suspender las PASO en la provincia, del pasado 18 de junio, y también de intervención federal al Chaco.

“No se respetó la veda electoral el viernes 16 ni el sábado 17. Hicieron todo el tiempo un ataque sistemático hacia mi persona. Hasta acá llegó un límite de tamaño nivel de agresión de la comunicación”, advirtió.

Además, recordó que desde la oposición llegó a decirse que la empresa provincial “Ecom Chaco podía interferir en la manipulación de los datos” de las elecciones, cuando “el Tribunal Electoral es una garantía de independencia y de autonomía”.

Destacó, al respecto, que el Tribunal Electoral está presidido por un miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y participa un representante del Ministerio Público Fiscal y un juez letrado”.

“El Tribunal Electoral acaba de finalizar el escrutinio definitivo. Fueron 205.273 votos para la fórmula Capitanich-Rach Quiroga, la más votada; 127.006 para Zdero-Schneider y 108.002 para Polini-Veiravé. A pesar de la campaña sistemática, hemos ganado de una manera clara y contundente las elecciones”, enfatizó.

“Esta es una provincia donde jamás hubo una intervención federal, porque las instituciones funcionan. Acá existe autonomía e independencia del Poder Judicial, aquí el debido proceso se respeta a rajatabla. Aquí el fiscal es el titular de la acción penal”, subrayó.

Garantías del debido proceso

La instalación en los medios de la idea de una provincia donde existe la impunidad en hechos de esta magnitud fue otra de las cuestiones a las cuales se refirió el gobernador, y se preguntó: “¿A ustedes les parece que hay impunidad con siete detenidos, probablemente con prisión preventiva y que irán a juicio por jurados?”.

Por eso ratificó que en el Chaco existen garantías para “el debido proceso, y un claro respeto al Estado de derecho”, a la vez que recordó que “el fiscal es el titular de la acción penal, y el Poder Judicial actúa con absoluta autonomía”.

Luego, destacó que, desde el día en que la familia de Cecilia radicó la denuncia, la Policía del Chaco, como auxiliar de la justicia, y el gabinete científico “han actuado con claridad y contundencia para esclarecer los hechos”.

Tras resaltar que el Estado siempre estará del lado de la víctima, recordó que el gobierno es querellante particular en la causa: “Nos involucramos activamente para defender los derechos de la víctima”, subrayó.

Dijo así que “si alguien comete un crimen, debe ser castigado con toda la severidad, lo que es competencia judicial. Pero pretender vincular (este hecjo) de una manera inapropiada es hacer política. Eso es parte de la campaña sucia a la que uno debe someterse en la política de hoy, campaña de noticias falsas y de operaciones de todo tipo”.

Libertad de expresión

En otro punto de la conferencia, el gobernador habló sobre la libertad de expresión en la provincia, y supuestas amenazas a periodistas que cubren este caso. “Si hay una sociedad rebelde es la chaqueña. Nunca se calla nada y lo dice a través de sus redes sociales y en los medios provinciales y nacionales”, afirmó.

“Hay muchos periodistas en la provincia que son tenaces opositores, muchks de los cuales perciben pauta oficial. Por lo tanto, acá no hay ley mordaza ni restricciones. Y la gente en esta provincia no tiene miedo a expresarse”, subrayó.

Feudalismo en el norte

Otro concepto instalado por medios nacionales es el de los caudillos feudales de las provincias del Norte argentino. “Se habla de feudalismo, pero en la Ciudad Autónoma de buenos Aires existe una colonización del poder judicial, que no es independiente ni autónomo. La Corte Suprema de Justicia responde a claros intereses”, marcó.

Al respecto, Capitanich contrastó: “Ellos están hace 16 años en el poder. Yo tuve dos mandatos constitucionales, fui reelegido con el 67% de los votos y después fui intendente de Resistencia, después de 16 años en que el peronismo no podía ganar. Volví a ser gobernador, sin nada, simplemente caminando por la calle, y conté con casi el 50% de los votos”.

A la madre de Cecilia

Por último, en un mensaje al pueblo chaqueño, Capitanich dijo: “Quiero decirles que tengo hombría de bien, sensibilidad y estoy siempre abierto al diálogo con todos y todas”.

Además, sostuvo con respecto a la desaparición de Cecilia, que ha tenido en la causa “un criterio de prudencia por la sensibilidad de la misma”. “La madre de Cecilia tiene todo mi apoyo para que el hecho se esclarezca. Estoy dispuesto a recibirla en el momento que quiera. Me consterna su dolor, porque es el mío, porque me siento muy atacado y ofendido”, sostuvo.

“Cada uno de nosotros tiene familia, transita la calle, cada uno de nosotros ha sido depositario de la confianza popular. El pueblo del Chaco sabe que tiene un gobernador honrado, honesto y trabajador, que se ocupa de los problemas de los chaqueños. Lo hago con el corazón, con sensibilidad y con el dolor”, agregó.

Por eso, pidió que “la justicia investigue libremente, haga lo que tenga que hacer y que los o las responsables paguen con todo el peso de la ley”, porque “es un hecho aberrante, que conmueve, y debe tener un juzgamiento ejemplar”.

De ahí que enfatizó: “Todos los chaqueños y las chaqueñas tenemos una sola bandera, justicia para Cecilia”. “Que todos y todas puedan sanar sus heridas”, pidió finalmente.

Relacionado