CAPITANICH EN CASTELLI: «NÉSTOR KIRCHNER NOS DEJÓ UN LEGADO, EL DE NO NEGOCIAR LA DEUDA A COSTA DEL PUEBLO»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El mandatario encabezó un acto del Frente de Todos en la localidad. “La elección del 14 de noviembre se trata de estar de un lado o del otro. Nosotros vamos a estar con la lista 501 del lado que defiende los derechos del pueblo argentino y chaqueño”, remarcó.

El gobernador y presidente del PJ Chaco Jorge Capitanich y la vicegobernadora y vicepresidente del PJ Nacional, Analía Rach Quiroga, encabezaron este martes 26 de octubre un nuevo acto del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones generales. “Hoy el corazón palpita más fuerte que nunca para construir la victoria del 14 de noviembre”, destacó el mandatario.

“Esta lista, la 501, es una lista que materializa un proyecto político de unidad en la diversidad para defender los intereses del pueblo del Chaco contra la estrategia opositora de cercenar sus derechos. Por eso venimos a unirnos en la resistencia de la lucha popular: para impedir el cercenamiento de esos derechos”, destacó Capitanich en su discurso. Y sintetizó: “La justicia social se construye con la unidad del pueblo garantizando la defensa de sus derechos”.

El acto contó con la participación del intendente local, Pío Sander junto al diputado provincial y presidente del PTP Rodolfo Schwartz, la dirigente de la CCC Gladis Favretto, el presidente de la Federación Campesina Chaco Víctor Gómez y otros referentes del espacio.

El gobernador y dirigente del Frente de Todos hizo un llamado a la militancia activa y remarcó que en las próximas elecciones “se trata de estar de un lado o del otro. Nosotros vamos a estar del lado que defiende los derechos del pueblo argentino y chaqueño. Ellos están del lado de los intereses corporativos”.

En su discurso, Capitanich recordó la figura de Néstor Kirchner: “Me tocó ser Jefe de gabinete de ministros en 2002, cuando le dijimos no a la usura internacional. Y después vino un líder político que se llamó Néstor Kirchner, que desapareció físicamente hace 11 años pero nos dejó un legado: no negociar la deuda a costa del pueblo sino defendiendo sus derechos”.

Pío Sander: “Hoy tenemos obras que son una realidad para El Impenetrable” A su turno, el intendente Pío Sander destacó que, gracias a la gestión del gobernador Capitanich “hoy tenemos obras que son una realidad para El Impenetrable, las rutas que nos unen, los acueductos que ya están y los que se siguen construyendo y que permiten el acceso al agua. El desafío de integrar a Castelli para mejorar el acceso a los servicios municipales, acompañar a los pequeños productores. Para reafirmar ese compromiso y seguir haciendo lo que falta. No dejemos de militar, de caminar, de hablar con nuestros vecinos para que nos acompañen”, señaló.

Rodolfo Schwartz: “Vamos a votar en defensa propia”

El diputado provincial y presidente del PTP, Rodolfo Schwartz, valoró en su discurso que “la única forma de dar vuelta estos resultados es la unidad de todos los sectores populares, ganar las calles para apoyar las medidas que hacen falta a nuestro pueblo para salir de la crisis”, y remarcó: “Vamos a votar en defensa propia. Esta boleta es para cerrarle el paso a la derecha”.

Además, Schwartz enumeró algunas de las graves consecuencias de las políticas de Juntos por el Cambio en la era Macri: “miles de empresas quebradas, decenas de miles de fuentes de trabajo perdidas, crecimiento del hambre, de la desocupación. La angustia, la expulsión del campo, la concentración en las ciudades, la eliminación del Ministerio de Salud, la deuda más grande que haya contraído un país en el mundo para que se llenen el bolsillo ellos y sus amigos”, apuntó.

Relacionado