CAPITANICH CONFIRMÓ QUE CHACO UNIFICARÁ LAS ELECCIONES EN CASO QUE NO SE SUSPENDAN LAS PASO

En momentos donde las autoridades nacionales debaten la realización de las elecciones legislativas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) frente a la vigencia de una segunda ola de COVID-19, el gobernador Jorge Capitanich confirmó que Chaco unificará el calendario provincial con el nacional para acortar a la mitad el acto electoral, aunque espera la definición del caso que lo tuvo como uno de los promotores de la suspensión frente al marco sanitario de riesgo.

“Nosotros en Chaco hemos establecido que, si existen PASO, vamos a unificar las elecciones provinciales con nacionales, por lo tanto, de una hipótesis de Chaco con 4 elecciones ya hay 2”, adelantó el gobernador en comunicación con Radio Provincia, y explicó que esto surge ante el sentimiento que la oposición “va a tener siempre una posición irreductible”, por lo cual, señaló que “hay que plantearse la hipótesis que fija la Cámara Electoral, que significa (elecciones) el 8 de agosto y 24 de octubre”.

“Diálogo puede haber siempre, para mí lo más razonable hubiese sido esto debatirlo y discutirlo en el mes de diciembre, porque sabíamos claramente las tendencias desde el punto de vista de evolución de los contagios, y sabíamos que esto era necesario discutirlo con anticipación”, señaló, y sumó que “entonces, para discutirlo con anticipación, me parece que no es mejor tiempo que discutirlo ahora, pero la verdad es que nunca se sabe, y sinceramente mi hipótesis de trabajo es pensar que no se va a alterar el cronograma electoral, ni tampoco se van a alterar los sistemas electorales”.

“Hay que ser prudentes y cautelosos por la magnitud del problema que tenemos”

Al respecto de las permanentes críticas de la oposición al Gobierno Nacional por las medidas para mitigar el coronavirus, el gobernador Capitanich respaldó la gestión del presidente Alberto Fernández y remarcó que “hay que ser prudentes y cautelosos por la magnitud del problema que tenemos. Es necesario entender que no se pueden lanzar bravuconadas al aire”.

“Argentina está en el N° 32 de población activa en el mundo, en ese contexto, Argentina está en el 9° puesto en materia de provisión de vacunas, de manera que es importantísimo entender claramente que cerca de 150 países ni siquiera han recibido una dosis de vacunas”, valoró, y señaló que “en la República Argentina los niveles de coordinación experimentados por el sistema federal han sido extremadamente eficaces, porque hubo un presidente como Alberto Fernández con la capacidad de diálogo abierto e interactivo con los gobernadores”.

“Lo que se tiene que terminar en Argentina es el bastardeo discursivo, y entender que estamos ante un problema de carácter mundial. Esto es una pandemia, eso significa que es necesario entender que un virus de alta contagiosidad, de alta letalidad, que afecta al mundo, para el cual recién está proveyéndose vacunas”, reclamó el gobernador, e insistió que “en tiempos de pandemia, ingresar en una catarsis colectiva o un sistema de dimes y diretes no tiene ningún tipo de sentido”.

