CAPITANICH: “CHACO ES LA PRIMERA PROVINCIA QUE TIENE UNA POLÍTICA PARA LA ECONOMÍA DEL CUIDADO”

Junto a la vicegobernadora, a la ministra Chacchio Cavana y al ministro Lifton, el mandatario hizo entrega de certificados a quienes completaron formaciones de nivel superior, junto a la entrega de 200 kits de insumos para cumplir con sus tareas. “Tener a 3000 personas en proceso de formación o formadas, y registradas es parte del gran compromiso de la sistematización de sus mecanismos de ingresos”, resaltó.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga concretaron la entrega de certificados de profesionalización y registración laboral a cuidadores y cuidadoras en el marco del Plan para la Promoción, Fortalecimiento y Desarrollo de la Economía del Cuidado. Estas trabajadoras y trabajadores también recibieron un kit de insumos para ayudar a cumplir con sus tareas. “Chaco es la primera provincia que tiene una política para la Economía del Cuidado”, resaltó el mandatario, marcando que se trata de un sector que forma parte de las prioridades de esta gestión de gobierno y de sus políticas.

“El Estado cumple un rol esencial y tiene una mirada sensible para resolver un problema grave, porque si no los cuidados domiciliarios solamente pueden ser financiados por los ricos”, subrayó Capitanich.

Así, explicó la “secuencia” que forma parte de las políticas públicas diseñadas por el gobierno provincial: “Al tener el Registro de Cuidadores Domiciliarios, quienes cumplen estas tareas están registrados y acreditan formación para cumplir una función. A partir de ahí es el vínculo con el Estado, a través del programa de financiamiento para la regularización del empleo, o con una obra social para que pague el servicio. Y, a la vez, para vincular el subsidio directo a las personas que tienen una jubilación mínima o no pueden pagar por ese servicio de cuidado”.

“Estos diplomas acreditan formación, el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de parte de ustedes, y también los elementos de trabajo para garantizar el cumplimiento de sus tareas”, dijo el gobernador.

“Dentro de un universo de 6000 personas que se dedican al cuidado, tener a 3000 en proceso de formación o formadas, y trabajando con distintas metodologías, forma parte del gran compromiso de la sistematización de sus mecanismos de ingresos”, resaltó.

Políticas prioritarias

“Hemos trabajado este tema en la agenda de políticas públicas prioritarias, porque es de alta sensibilidad”, definió Capitanich sobre todas las acciones vinculadas a la economía social y de base popular.

“Este esquema de Economía del Cuidado es de alta sensibilidad; por la sensibilidad que tienen ustedes, porque nadie puede cuidar a otra persona si no lo hace con profundo amor al prójimo”, destacó el mandatario, y sumó: “Hay un Estado que piensa en las personas como ustedes que, con sensibilidad, resuelven los problemas de una comunidad”.

“Hoy es un día muy especial y muy sensible para nosotros, porque somos capaces de hacer realidad lo que planificamos”, ponderó, recordando el rol que tuvo en la sanción del régimen de corresponsabilidad gremial para varios sectores de actividades primarias, y también para el régimen de regularización de las trabajadoras de casas particulares. “Las personas más sensibles, las más trabajadoras, las más tiernas, las que son capaces de hacer mucho más por las otras personas, finalmente son las más explotadas laboralmente”, marcó.

“Hoy, cuando el mundo debate entre opciones y algunos empiezan con tendencias anárquico-capitalistas diciendo que hay que eliminar el Estado, si el Estado no está, no regula, no asigna recursos, los pobres serán los pobres y los excluidos tendrán menos derechos. Luchemos para preservar los derechos y luchemos para que tengamos una sociedad más justa”, cerró.

Una politica integral

Realizaron los cursos de capacitación en la Uncaus y en la Universidad Nacional de La Matanza para profesionalizarse un total de 27 cuidadores y cuidadoras para personas con discapacidad; 25 cuidadores y cuidadoras para niños, niñas y adolescentes; y 68 cuidadores y cuidadoras para personas adultas mayores en el Gran Resistencia.

Durante este año ya se capacitaron más de 1000 cuidadores y cuidadoras. En tanto, más 200 kits de insumos de trabajo autogestivo para cuidadores y cuidadoras domiciliarias son los entregados por el gobierno a estos trabajadores.

A través de Empleo Cuidado, más de 50 cuidadores y cuidadoras con relación laboral registrada accedieron al subsidio al empleo del Gobierno provincial que otorga 40 mil pesos mensuales (mujeres e identidades diversas) y 35 mil pesos mensuales (varones).

Empleo Cuidado tiene por objetivo incentivar la incorporación en el mercado laboral formal de cuidadores y cuidadoras domiciliarias, dentro del Programa “Más Empleo en Chaco”.

Estuvieron presentes en el acto realizado en el Salón Obligado, la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana, los ministros Santiago Pérez Pons (Planificación, Economía e Infraestructura), Sebastián Lifton (Producción, Industria y Empleo); Lucas Cepeda, subsecretario de Empleo; Atilio García Plitcha, subsecretario de Personas Adultas Mayores; José Lorenzo, presidente de IPRODICH; Germán Oestmann, rector de la Universidad del Chaco Austral; representantes de la UNNE, del INSSEEP, de la Superintendente de Servicios de Salud y Obras Sociales Privadas; Daniel Piñeiro, titular de la Agencia de Empleo de la Provincia; Manuela Ortiz y Rocío Domínguez, de la coordinación general de la Unidad Ejecutora de Políticas Sociales.

Más de 3000 personas registradas

“Para nosotros, la economía del cuidado forma parte de este proceso que inició el gobernador de reactivar nuestra economía, de seguir creciendo”, resaltó la ministra Chiacchio Cavana, y ponderó también que “gracias a Capitanich, Chaco es la primera provincia en implementar un sistema de cuidados completamente gratuito hacia quienes no tienen obra social, la jubilación mínima o una pensión no contributiva”.

En esa línea, definió: “Todas las tareas de cuidado que hasta acá han venido haciéndose de una manera informal, nosotros las reconocemos como una gran oportunidad de trabajo”. Y agregó: “Por eso, el gobernador nos pidió que trabajemos en una primera línea que es crear el Registro de Cuidadoras y Cuidadores domiciliarios. Hoy tenemos más de 3.000 personas registradas en la provincia, que han concluido su formación desde el año 2020 hasta acá, que han logrado esta capacitación a través de diplomaturas de nivel superior a través de la Uncaus, de la Universidad de La Matanza y del Ministerio de Educación de nuestra provincia”.

Recordó que muchas de las personas que hoy recibieron su certificado de capacitación iniciaron su formación en pandemia, con prácticas en las distintas residencias de adultos mayores, públicas y privadas.

“Este Registro que acredita su idoneidad, que es público, permite a aquel jubilado o jubilada que quiera contratarlos, ubicarlos y llamarlos para avanzar en esa vinculación laboral”, comentó, indicando que ese registro está también a disposición de las obras sociales.

Por otra parte, sobre los kit de trabajo entregados, reveló que constan de una chaquetilla, termómetro, tensiómetro, y otras herramientas e insumos de trabajo.

Por último, se refirió al programa Más Empleo Chaco, en el marco del cual se desarrolla el programa Empleo Cuidado, que permite formalizar las relaciones laborales a estos trabajadores y trabajadoras, y complementa los ingresos que perciben de parte de las personas a quienes brindan los cuidados.

Políticas públicas no tradicionales

Al hablar sobre la economía del cuidado, el ministro Sebastián Lifton sostuvo que se trata de “una forma de poner en marcha políticas públicas no tradicionales, que tienen iniciativa, planificación y una mirada especial”.

“La economía del cuidado fue definido como un sector prioritario en el Plan Chaco 2030, y era un desafío porque era un sector que todos conocíamos en la provincia, y con el cual teníamos cercanía, pero no era un sector formalmente reconocido en el mundo del trabajo”, explicó. “Este sector llegó a tal magnitud que era necesario reconocer esos derechos y generar mecanismos que pudieran garantizar formación y la institucionalización”, agregó.

Además, valoró el trabajo conjunto entre varios ministerios de la Provincia y de la Nación en torno a la economía del cuidado y para convertirla en una “verdadera política pública integral”.

