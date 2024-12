La Municipalidad de Resistencia continúa brindando herramientas para que los emprendedores de la ciudad puedan desarrollarse de la mejor manera. En el cierre de las actividades de noviembre, la Oficina de Empleo desarrolló una nueva capacitación en manipulación de alimentos; para la que fueron invitados unos 50 titulares de proyectos.

En este caso, la actividad se desarrolló en el cierre anual del CENT 51; cuyas docentes de la Tecnicatura Superior en Alimentos, que se dicta en la localidad de Colonia Benítez, brindaron una clase especial para los convocados por la coordinación municipal.

Al respecto, María Laura Meza, coordinadora de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Resistencia, comentó: “Es un taller sobre higiene y seguridad en alimentos, que es un trabajo de articulación que se viene realizando con el CENT 51”.,”Hicimos una convocatoria en un grupo de entre 30 y 50 emprendedores y ya estamos cerrando este ciclo de capacitaciones dentro del programa “Resistencia Te Impulsa”, agregó.

Respecto de lo que queda en 2024, la funcionaria explicó que el 4 de diciembre tendrá lugar el último taller sobre marketing digital y luego ya quedaría empezar a planificar la reedición de todos los programas para el año que viene.

Ailen Sandoval es Licenciada en Nutrición y docente del CENT 51. Junto a su colega María Emilia Alonso volcaron los contenidos; explicando que resulta complejo poder resumir toda la información, pero buscando brindar un panorama general que sirva a los participantes.

“Hablamos básicamente de bromatología, cuidados básicos de higiene, lavado de manos, normas, buenas prácticas de manufactura y todo lo que sea prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos”, enumeró la profesional.

En el mismo sentido, también opinó sobre el trabajo realizado por la comuna al generar estos espacios de capacitación: “Me parece buenísimo, que la gente conozca acerca de lo que son las enfermedades transmitidas por los alimentos va a prevenir un montón de cosas; va a favorecer también a lo que es la parte de salud pública y es importante aclarar que no hace falta ser un profesional de el área para entender los temas porque son cosas que realmente cualquier persona que está en una cocina tiene que conocer”.

Por el lado de los emprendedores, quien contó su historia fue Francisca Susana Salazar; una empleada municipal que en su tiempo libre ha desarrollado una unidad de fabricación de alfajores llamada “Egresados 7ºC”; nombre que define la finalidad del dinero recaudado a través del mismo.

Sobre la capacitación en sí misma, Salazar dijo: “Es muy bueno el trabajo que se hace y la capacitación que nos están dando; es muy bueno porque hay mucha gente que, como yo, no entiendo las cosas”.

“Yo le diría a los emprendedores que se acerquen, que no tengan miedo porque ellos nos ayudan, nos colaboran; y que no baje los brazos porque hoy no vendés, pero mañana vas a vender, el doble o el triple puedes vender; eso es lo que tuvimos por experiencia“, cerró.