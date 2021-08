CAMINERA: FIN DE SEMANA LARGO; 57 CONDUCTORES DIERON POSITIVO EL TEST DE ALCOHOLEMIA

También, tres motocicletas fueron secuestradas por presentar Pedido Activo y continúan interviniendo transportes de cargas con anomalías en las documentaciones.

METROPOLITANA

El viernes, en horas de la noche, Motoristas de Caminera dieron con una motocicleta, buscada desde el año 2009, por una causa de Sup. Robo.

Se trata de una Honda, modelo Storm, 125 c.c; color negro, solicitado por la Cría. 10° Capital.

La intervención fue llevada a cabo sobre Ruta Nacional N° 16 km. 13. Era conducido por un joven de 21 años.

En otro operativo realizado el día sábado, debieron intervenir dos cargas de maíz a granel porque las cartas de Porte presentadas, tenían irregularidades.

El procedimiento se realizó en el predio de la estación de servicio, ubicada a la vera de la ruta 26 km. 7, en Resistencia.

Allí notaron que dos camiones marca Volvo, con acoplado, estaban mal estacionados.

Al llegar, sus conductores de 43 y 45 manifestaron transportar maíz a granel, por lo que les solicitaron sus cartas de porte.

Cuando consultaron con el inspector de la AFIP, supieron que las documentaciones tenían irregularidades.

El organismo dispuso retener los rodados y cargas para que más tarde personal idóneo realice la interdicción de las mismas.

Este domingo, en horas de la tarde, sobre Ruta Nacional N 11 km. 1004, secuestraron una motocicleta, marca Yamaha, modelo Crypton, 105 c.c; color negro.

El rodado presentaba Pedido Activo, desde el año 2014, por Sup. Robo, con intervención de la Cría. 4° Capital. Era conducido por un masculino de 30 años.

Luego, continuando con los operativos viales, agentes ubicados en el Puesto de Control Caminero Puente General Belgrano, demoraron un camión marca Mercedes Benz, conducido por un joven de 24 años.

Presentó una guía forestal por 25.000 Kg de Leña Mezcla y al controlar la carga se divisó Leña Campana.

Desde Bosques ordenaron actuaciones por supuesta infracción a la Ley Nacional de Bosques N° 2079.

SAN MARTÍN

Efectivos de San Martín, ubicados en el Puesto de Control Caminero Puente Libertad, intervinieron un total de 106.060 kg. de Semillas de Algodón, por no contar con la correspondiente habilitación de SENASA, para el traslado del Producto.

Los conductores, fueron notificados de la Sup. Infracción de la faltante documentación del Organismo nacional, finalizado, continuaron con su viaje.

El producto era transportado en tres camiones marca Iveco, Ford y Scania.

MAKALLÉ

También este viernes, operadores viales ubicados en el Puesto de Control Caminero Makallé, demoraron la circulación de un camión Iveco, guiado por un masculino de 33 años.

El chofer exhibió Guía Forestal, avalando el traslado de 18.000 kg. de Viga Quebracho Colorado, 4.000 kg. de Durmientes Quebracho Colorado y 4.000 kg. de Maderas a medida Quebracho Colorado, sin poseer ticket de balanza.

Al momento del control, los Agentes observaron que la carga Podría excederse en kilogramos a lo plasmado en la Guía presentada.

Consultado con la Dirección de Bosques, dispuso que dicha carga sea demorada por Infracción a Ley Nacional de Bosques N° 2079-R.

También el sábado, en el mismo Puesto de Control anterior, demoraron un camión marca Scania, guiado por un hombre de 34 años.

Transportaba 24.000 kg de carbón vegetal, que fue secuestrados conforme la dirección de Bosques por no contar con sellos policial de ingreso y egreso de la Provincia.

PARALELO 28

Finalizando la jornada del viernes, en otro operativo, intervinieron 36 toneladas de Maíz Entero a Granel, transportados en un camión marca Volvo, conducido por un masculino de 44 años.

Los uniformados consultaron, por la Carta de Porte presentada, con personal de AFIP, quien dispuso la retención del rodado y se proceda a la interdicción de la carga por irregularidades en las documentaciones.

SÁENZ PEÑA

También este domingo, sus pares de la ciudad termal mientras realizaban un operativo vial secuestraron una motocicleta, 110 c.c; color rojo, porque era buscada por una causa de Sup. Hurto, a solicitud de la Cría. 3° Sáenz Peña.

La intervención se llevó a cabo sobre calle 33 prolongación Acceso Aeropuerto. Intervino la fiscalía N°1.

CHARATA

Luego, sobre ruta nacional n° 89 km 320-Las Breñas, demoraron una camioneta marca Ford F 100, conducida por un joven de 25 años.

Transportaba 20 baterías en desuso con evidentes roturas y faltantes de piezas (tapones) en su estructura.

El conductor no contaba con R.T.O, el manifiesto de Transporte, la inscripción al Registro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos y Pictogramas y paneles de seguridad.

Se realizaron actuaciones por supuesta inf. a la Ley 777-R.

RÍO MUERTO

Asimismo, en el puesto de control de Río Muerto intervinieron una carga de maíz a granel.

Demoraron un Camión marca Volkswagen, guiado por un joven de 28 años, quien transportaba 29.920 Kg de maíz a granel, sin contar con la Habilitación del SENASA.

El organismo competente realizó las actuaciones de rigor.

