CAMINERA: EN OPERATIVOS DE CONTROL INTERVIENEN CARGAS FORESTALES Y SECUESTRAN CAMIONETA ADULTERADA

En los últimos días, Policía Caminera realizó varios operativos en la provincia donde debió intervenir cargas por irregularidades. Además, en un control secuestró una camioneta con adulteraciones en la numeración del motor.

Este lunes, agentes viales de San Martín demoraron una camioneta marca Ford F 100, en un control realizado sobre ruta prov. N° 9 acceso a Colonia Elisa.

El rodado era conducido por un hombre de 32 años y cuando hicieron la verificación física detectaron que la numeración de motor, estaba adultera.

Intervino la Fiscalía N° 2, quien dispuso el secuestro de la camioneta y luego sea llevada a la Cría jurisdiccional.

Asimismo, en otro operativo llevado a cabo sobre ruta prov. N° 32 acceso Oeste de la localidad, demoraron una camioneta marca Chevrolet S10, guiada por un hombre de 36 años.

Transportaba 1060 kg de carbón vegetal, 212 bolsas de 5 kg, pero no contaba con la guía para transporte de productos forestales.

Desde Bosques ordenaron la intervención de la carga.

METROPOLITANA

El miércoles, efectivos del puesto caminero Puente General Belgrano demoraron un camión marca Ford Cargo, con acoplado, conducido por un hombre de 47 años.

Presentó un guía que amparaba 5.000 Kg de leña campana y 20.000 Kg de leña mezcla y al controlar la carga se constató leña campana en su mayoría.

También este miércoles por la madrugada los agentes intervinieron una carga de carbón vegetal.

Demoraron un camión marca Iveco, con acoplado, guiado por un masculino de 42 años.

Trasportaba carbón en bolsas 20 kg y 5 kg y presentó una guía de forestal, pero no tenía el ticket de la balanza. Al controlar la carga observaron que estaría excedida de peso.

Asimismo, por la mañana, demoraron un camión marca Iveco, conducido por un hombre de 42.

Manifestó transportar postes de quebracho colorado haciendo entrega de una guía forestal que declaraba 28.000 Kg.

Al realizar la inspección ocular notaron que excedía la cantidad declarada. Además, no poseía sello de egreso de la provincia de origen, ni sello de ingreso a esta provincia.

En todos los casos desde la Dirección de Bosques, dispuso que dicha carga sea demorada por infracción a la Ley Nacional de Bosques N° 2079-R.

También el miércoles, pero por la tarde, en el puesto de control caminero de Río Muerto Caminera de Charata demoró un camión marca Mercedes Benz, guiado por un joven de 23 años.

Transportaba 30.000 Kg de Soja a granel, sin contar con habilitación de Senasa.

Se realizó acta y se dio intervención al órgano competente.

