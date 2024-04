CAJAS PREVISIONALES: ZDERO DEMANDÓ LA TRANSFERENCIA DE FONDOS CONGELADOS HACE 3 MESES

La situación que enfrentan Chaco y otras 12 provincias es una de las demandas de gobernadores para destrabar la Ley Bases que promueve la gestión de Milei.

El tratamiento de la nueva Ley Ómnibus, que incluye la Ley Bases y el paquete fiscal, está demorado debido a la falta de consenso y precisiones en el texto final. El oficialismo tenía como objetivo que el proyecto ingresara al Congreso esta semana y obtuviera media sanción a fines de abril, pero hasta este jueves los gobernadores no tenían acceso al texto definitivo de la iniciativa. Las negociaciones de este jueves, claves en Casa Rosada para destrabar apoyos.

En cuanto a la Ley Bases, el Gobierno recibió apoyo de algunos bloques políticos, como el radicalismo, el PRO y el pichettismo, aunque no de manera unánime. Algunos gobernadores manifestaron sus diferencias, especialmente en lo que respecta a la regionalización del impuesto a las ganancias, argumentando que el impacto no es el mismo en todas las provincias, aunque mostraron voluntad de darle herramientas al Ejecutivo.

El gobernador Leandro Zdero ratificó el «firme acompañamiento» de su gestión a la Ley Bases impulsada por el Presidente Javier Milei, pero también señaló que hay algunos temas que se discuten, como el impuesto a las ganancias. El Gobierno se comprometió a revisar el piso del tributo, punto conflictivo en el debate legislativo.

Sin embargo, el reclamo de las provincias por la situación de las cajas previsionales cobró relevancia. Zdero destacó que 13 provincias, incluyendo Chaco, enfrentan dificultades financieras debido a la falta de fondos para compensar las cajas previsionales.

Según el gobernador, las provincias continúan transfiriendo dinero a través de impuestos a ANSES, pero desde hace tres meses no están recibiendo la partida para la compensación de las cajas previsionales, lo que las pone en una situación complicada para hacerse cargo de los jubilados.

Este problema ha generado preocupación entre los gobernadores, que esperan que el Gobierno nacional aborde esta cuestión de manera urgente y efectiva. La falta de fondos para las cajas previsionales podría tener un impacto negativo en los jubilados y en las finanzas provinciales.

El titular de la Anses, Mariano De Los Heros, admitió ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados que no puede determinar cuándo concluirá la auditoría sobre las cajas previsionales no transferidas a la Nación por 13 provincias, incluida Córdoba, para comenzar a enviar los fondos correspondientes. De Los Heros explicó que la ley establece que el Estado nacional debe cubrir el déficit hipotético que tendrían las cajas provinciales si operaran bajo el régimen nacional, pero que no todas cumplen con ese requisito, e incluso mencionó el caso de una provincia que reclamaba déficit pero tenía superávit, que según versiones extraoficiales sería Buenos Aires.

Además, De Los Heros consideró que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) debería destinarse al pago de sentencias de jubilados. El funcionario lamentó que el año pasado se acordaran más de 1 billón y medio de pesos para créditos a tasas elevadas, y expresó su acuerdo con que el FGS sea dirigido hacia los jubilados. Por otro lado, respecto a la nueva fórmula jubilatoria, Torres cuestionó el empalme con la inflación de febrero en lugar de enero, a lo que De Los Heros respondió que la intención del Gobierno era cubrir lo más cercano posible la situación inflacionaria.